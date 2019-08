Sarah Michelle Gellar protagonista di Other People' s Houses in lavorazione a Fox

Fonte : blogo

(Di venerdì 23 agosto 2019) L'ex Buffydopo i falliti tentativi di Ringer e The Crazy Ones è pronta per tornare in tv, sempre che Fox decida di ordinarne la serie.è infattie produttrice di's House dramedy tratto dal libro di Abbi Waxman prodotto da Universal Television per Fox Entertainment e che potrebbe quindi essere valutato per la prossima stagione televisiva. Eric Charmelo e Nicole Snyder si stanno occupando dell'adattamento della sceneggiatura che sarà costruita intorno al personaggio didi'sina Fox pubblicato su TVBlog.it 23 agosto 2019 10:33.

