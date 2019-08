Russia | la centrale atomica galleggiante ‘naviga’ nell’Artico

La Russia ha fatto salpare in mare una centrale nucleare galleggiante : La Russia ha fatto salpare in mare una centrale nucleare galleggiante , il cui varo era stato annunciato due settimane fa. Nei prossimi giorni la centrale sarà rimorchiata per migliaia di chilometri nel porto artico di Pevek e utilizzerà i suoi due reattori per

La Russia avrà una centrale nucleare galleggiante : Sarà la più a nord del mondo, in una zona strategica per molti paesi: ma ci sono diverse preoccupazioni

Russia : incendio in centrale termica alle porte di Mosca - 6 feriti : Un vasto incendio è divampato in una centrale termica alla periferia di Mosca, con fiamme alte oltre 50 metri che stanno devastando un’area di 1.000 metri quadrati. Almeno sei persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dal ministero regionale della Salute, citato dalle agenzie russe. “La stazione ha ridotto la sua potenza a zero, ma non vi è alcun rischio di interruzione di corrente per i consumatori. Sono stati attivati ...