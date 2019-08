Roma | trovato cadavere tra i rifiuti Morto 40enne | ' Aveva vestiti sporchi di sangue'

Roma - trovato un cadavere tra i rifiuti. «Aveva i vestiti sporchi di sangue». La vittima è un 40enne : Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina a Roma in via di Ponte Mammolo. Il corpo è stato trovato intorno alle 7 vicino a dei cassonetti dei rifiuti da un passante, che...

Trovato un cadavere a Roma accanto ai cassonetti. Ha macchie di sangue sui pantaloni : Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina a Roma in via di Ponte Mammolo. Il corpo è stato Trovato intorno alle 7 vicino a dei cassonetti dei rifiuti da un passante, che ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri della compagnia di Montesacro e del Nucleo Investigativo di Via In Selci, che indagano sulla vicenda. Il cadavere presenta alcune macchie di sangue sui pantaloni e al ...

Roma. Busto in marmo di guerriero Dace ritrovato nello scavo di via Alessandrina : Il Busto con ogni probabilità appartiene ad una delle circa 60-70 statue di guerrieri Daci che decoravano l’attico del Foro

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai funerali. Conte sulla foto del ragazzo bendato : “E’ un reato - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

Carabiniere ucciso a Roma - l’autopsia : 11 coltellate (e non 8) - anche alla schiena. Trovato il pusher cui Brugiatelli faceva da tramite : Sono 11 e non 8 le coltellate che hanno ucciso di Mario Cerciello Rega. L’esame autoptico sul corpo del vice brigadiere di 35 anni aumenta i dubbi sulla ricostruzione, ancora sommaria, della morte del militare nella serata fra giovedì e venerdì nel quartiere Prati, a Roma. Alcune di queste sarebbero arrivate alla schiena, per cui ora il perito di medicina legale della Sapienza di Roma dovrà stabilirne sia l’ordine che la posizione da ...

Carabiniere ucciso a Roma - trovato il pusher che ha venduto aspirina al posto di cocaina : è un 40enne italiano : Già nella serata di ieri era chiaro, come emergeva dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, che a vendere il “pacco” – cioè l’aspirina al posto della cocaina – a Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due americani arrestati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, non era stato Sergio Brugiatelli, ma un pusher per il quale faceva da tramite. E oggi l’uomo, un 40enne italiano, è ...

Carabiniere ucciso a Roma - trovato il pusher : è indagato come il tramite Brugiatelli : E’ stato individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l’omicidio dei vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di un italiano. Sono in corso accertamenti anche sulla posizione di Sergio B, l’uomo derubato che quella sera diede l’allarme al 112. Saranno indagati per reati di droga. A quanto ricostruito, l’uomo accompagnò ...

Cc ucciso a Roma - trovato un coltello nella stanza d'hotel degli americani | L'omicida : “Non pensavo fosse militare” : coltello e abiti sporchi di sangue trovati nella stanza dell’albergo di Roma, dove alloggiavano Lee Elder Finnegan e Natale Hjorth, i due americani fermati per la morte di Mario Cerciello Rega. La lama era nascosta dietro a un pannello del soffitto. I due, di 19 e 18 anni, sono stati arrestati per tentata estorsione e omicidio aggravato in concorso. Hanno confessato: l’autore materiale dell’omicidio è Finnegan. “Non ...

Carabiniere ucciso a Roma – La confessione di Elder e Natale - i due americani fermati. Nel loro hotel trovato il coltello dell’omicidio : Sono Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee i presunti assassini del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il Carabiniere di 35 anni ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì, con otto coltellate di cui una mortale al cuore. I due hanno confessato e si trovano ora in isolamento nel carcere di Regina Coeli. Nell’albergo in cui alloggiavano è stato trovato, nascosto in un controsoffitto, il coltello utilizzato per il ...

Calciomercato Roma – Trovato l’accordo con la Fiorentina : Veretout in giallorosso - i dettagli : Veretout-Roma: è fatta! Trovato l’accordo con la Fiorentina: i dettagli della trattativa Roma e Fiorentina hanno finalmente Trovato l’accordo per Veretout: il centrocampista francese diventerà un calciatore giallorosso. Il club capitolino dovrà alla squadra viola ben 17 milioni più 2 di bonus: dopo che Veretout effettuerà le visite mediche, la Roma pagherà la Fiorentina con la formula del prestito oneroso da un milione e ...