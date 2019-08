Renzi | Gentiloni vuol far saltare l’accordo

Fonte : blogo

(Di venerdì 23 agosto 2019) Grandi manovre in casa Pd in vista dell’incontro di oggi pomeriggio, alle 14 ma la sede non si sa, tra Dem e 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso altro tempo alle forze politiche, con un nuovo giro di consultazioni martedì prossimo. Ma se entro mercoledì non ci sarà spazio per l’incarico si tornerà alle urne. M5S, l'Assemblea dà il via libera alle trattative col Partito Democratico L'Assemblea M5S ha dato il via libera alle trattative col Partito Democratico: "Il taglio dei parlamentari è il presupposto per il prosieguo della legislatura e per darle solidità". Il Capo dello Stato ha chiarito ieri che la crisi dovrà essere risolta in tempi brevi e che di tempo da perdere non ce n’è. Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio al Corriere della Sera oggi spiega: "I nostri ...

