Renzi | Gentiloni ha tentato di far saltare l' intesa con M5s

Zingaretti difende Gentiloni da Renzi : "Ridicolo e offensivo accusarlo" : L’audio in cui Matteo Renzi accusa Paolo Gentiloni di aver ordito una manovra per far saltare la trattativa fra M5S e Pd arriva sul tavolo di Nicola Zingaretti, che reagisce definendo “ridicolo e offensivo” l’attacco dell’ex premier fiorentino all’ex premier romano. “Non è mai esistita ovviamente nessuna manovra del presidente Gentiloni per far fallire l’ipotesi di un nuovo Governo e ...

Audio Renzi : Gentiloni prova a far saltare intesa M5s - Pd rischia : Paolo Gentiloni sta provando a far saltare l'accordo tra Pd e M5s, inviando 'spin' ai giornali, ma "se uno, contravvenendo alle regole interne, con uno spin fa saltare tutto, non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni...". Lo dice Matteo Renzi, in un Audio registrato durante una 'lezione' a porte chiuse della sua scuola politica in corso in Toscana. "Due giornalisti, Goffredo De Marchis di Repubblica e Alessandro De Angelis di ...

Pd spaccato - Renzi accusa Gentiloni e minaccia la scissione : ‘Vuole far saltare tutto’ : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso pochi giorni di tempo alle forze politiche per cercare di trovare un accordo e dare vita ad una nuova maggioranza in Parlamento alternativa a quella gialloverde formata fino a pochi giorni fa da M5S e Lega. Al momento l’ipotesi più accreditata vede i pentastellati in pole position per tornare a Palazzo Chigi, stavolta insieme al Pd e non più con il ‘traditore’ Matteo Salvini. La ...

Crisi di governo - l’audio di Renzi : “Gentiloni voleva far saltare la trattativa con i 5 stelle. Non è detto che il Pd arrivi unito alle elezioni” : Nel giorno in cui il Partito democratico comincia ufficialmente le trattative con il Movimento 5 stelle un audio di Matteo Renzi è destinato a infiammare il clima interno ai dem. Un nastro lungo 4 minuti e 53 secondi, registrato ieri, durante una lezione ai ragazzi della sua scuola di politica in Garfagnana, in cui l’ex premier accusa Paolo Gentiloni di voler far saltare la trattativa con i 5 stelle. E soprattutto ipotizza una scissione ...

Renzi ha detto che Gentiloni ha cercato di far saltare la trattativa col M5S : Era lui la fonte della notizia sulle tre condizioni "ufficiose" che ieri è stata pubblicata da Repubblica e Huffington Post, ha detto

