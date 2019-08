Rally Germania 2019 | Ott Tanak in testa ma Neuville non molla | Ogier 3° con 22″ da

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) Bellissimo duello per la vittoria e grande spettacolo nel venerdì deldi, decima prova stagionale del Mondiale WRC. Ottha chiuso la seconda giornata della manifestazione al comando della classifica con un margine risicato di 2″8 di vantaggio nei confronti di Thierry, mentre il resto della concorrenza (incluso il campione iridato in carica) paga già più di 20″ di ritardo rispetto alla vetta. L’estone, leader del Mondiale e vincitore degli ultimi duein terra tedesca, ha lasciato la prima posizione della graduatoria asolo dopo la prima prova speciale odierna (la “Stein Und Wein”) per poi aggiudicarsi quattro delle seguenti cinque prove disputate riprendendosi così la leadership momentanea del. Il portacolori della Toyota, nonostante la velocità espressa fino ad ora, non è ancora riuscito a ...

motorionline : #WRC | Si avvia al termine la prima giornata del #RallyeDeutschland: le penultime prove speciali di oggi??… - Motorsport_IT : #WRC | Rally Germania, PS6: #Tanak batte #Neuville di 1'. #Sordo 4° #RallyeDeutschland - _LucaJRossi : RT @MMagazineItalia: Toyota Gazoo Racing WRT ha sostituito sulla Yaris WRC le ali posteriori, spegnendo le polemiche sulla loro irregolarit… -