Rai | Valente | ‘assurda scelta di reinserire Miss Italia nel palinsesto’

Fonte : sportfair

(Di venerdì 23 agosto 2019) Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Nel 2013, su iniziativa del presidente Rai Anna Maria Tarantola e del direttore Luigi Gubitosi, la Rai aveva deciso di non trasmettere più programmi che riproponessero un’immagine stereotipata della donna e un utilizzo del suo corpo. Tra questi ancheche oggi, con un vero e proprio colpo di mano, viene nuovamente inserita nel palinsesto del servizio pubblico”, lo dichiara in una nota la senatrice Valeria, presidente della comione femminicidio. ‘Ha dell’assurdo, inoltre, che questasia stata presa senza l’approvazione del cda, i cui membri non sono stati messi al corrente. Nel nostro Paese i casi di violenza sulle donne continuano ad essere troppi. Un fenomeno che va combattuto, non ci stancheremo mai di dirlo, innanzitutto con un investimento in termini culturali sconfiggendo ...