Raffaella Mennoia torna sui social dopo le polemiche | lo sfogo

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia Rompe il Silenzio e Risponde Alle Accuse! : Dopo giorni di Silenzio in merito alla diatriba su Uomini e Donne, Raffaella Mennoia replica Alle accuse, dopo la lunga polemica con Teresa e Mario. Nessuna risposta diretta, arriverà a Uomini e Donne? Raffaella Mennoia per un paio di settimane ha lasciato sfogare gli altri. Teresa Cilia da una parte, alcuni membri della redazione di Uomini e Donne, compreso Rudy Zerbi, dall’altra. Ora però che le vacanze anche per lei stanno per finire, ...

Raffaella Mennoia torna su IG dopo le polemiche : 'Insulti gravi - la verità rende liberi' : Sono passate quasi tre settimane da quando Mario Serpa prima e Teresa Cilia poi hanno sparato a zero su Raffaella Mennoia e il suo lavoro nella redazione di Uomini e Donne: la romana, che ha sposato il silenzio ed ha lasciato che fossero i colleghi a difenderla dagli attacchi, nelle scorse ore è tornata attiva su Instagram con un messaggio rivolto ai suoi tanti detrattori. La collaboratrice di Maria De Filippi ha fatto sapere di aver ricevuto ...

News Uomini e Donne - attacchi a Raffaella Mennoia : parla Rudy Zerbi : Rudy Zerbi difende dagli attacchi Raffaella Mennoia di Uomini e Donne La querelle tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne e gli addetti ai lavori continua. Dopo diverse note ufficiali, anche Rudy Zerbi è sceso in campo a difendere Raffaella Mennoia dagli attacchi. Oltre ad essere nella squadra dei professori di Amici e giudice di Tu Si Que Vales, Zerbi è anche un redattore di Uomini e Donne e ha invitato ad ignorare i recenti contrasti: ...

Scandalo a Uomini e Donne : Teresa Cilia Smaschera Raffaella Mennoia! : Continua lo Scandalo a Uomini e Donne. Dopo le minacce della redazione del Dating Show ora Teresa Cilia promette eclatanti rivelazioni volte a Smascherare Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma oltre che braccio destro di Maria De Filippi. Ecco le parole al veleno dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia. Uomini e Donne è ormai in vacanza da un po’ di tempo, ma non sta facendo annoiare i telespettatori. Infatti ...

U&D - Teresa Cilia torna ad attaccare Raffaella Mennoia : 'Comanda la vita degli altri' : Teresa Cilia continua a portare avanti il suo attacco contro Raffaella Mennoia. Ieri sera, l'ex tronista di Uomini e Donne ha reso pubblica una lunga serie di Instagram Stories, nelle quali si è scagliata contro il braccio destro di Maria De Filippi. Inizialmente, ha parlato delle persone che hanno preso le parti dell'autrice del programma. Nonostante ciò, Teresa ha dichiarato di non comprendere tale meccanismo e di non essere arrabbiata con chi ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia tuona : “Raffaella Mennoia va fermata” : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: i nuovi retroscena di Teresa Cilia Che tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia non scorra buon sangue, è ormai un dato di fatto. Nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato nuovi retroscena sul braccio destro di Maria De Filippi, lanciando pesanti accuse che sicuramente non passeranno inosservate. Questa persona deve essere fermata perché non è giusto che si impadronisca della vita ...

Andrea Zelletta su Raffaella Mennoia : “Che dire…” - l’ex tronista si schiera : Raffaella Mennoia, la difesa di Andrea Zelletta dopo le accuse di Teresa Cilia Le accuse di Teresa Cilia a Raffaella Mennoia non sono ancora chiare, nel senso che l’ex tronista di Uomini e Donne ne ha dette parecchie sul conto dell’autrice della trasmissione di Canale 5 – ha parlato ad esempio dell’amatissima Paola Frizziero dopo […] L'articolo Andrea Zelletta su Raffaella Mennoia: “Che dire…”, ...

Giulia De Lellis difende Raffaella Mennoia : “È straordinaria - UeD ci ha regalato un futuro” : Giulia De Lellis è intervienura su Instagram per difendere l'autrice Raffaella Mennoia dopo le accuse dell'ex tronista Teresa Cilia. “Quel programma ha regalato un futuro diverso a tanti ragazzi, Raffy è straordinaria” dice l’influencer. Intanto, l’autrice di Uomini e Donne sembrerebbe avere smesso di rispondere.Continua a leggere

Teresa Cilia : "Raffaella Mennoia? Ci ha preso in giro - deve essere fermata" (video) : Teresa Cilia, nelle scorse ore, ha registrato una nuova serie di Instagram Stories, rispondendo a tono, alle 'difese d'ufficio' di Giulia De Lellis, Lorenzo Riccardi e Gianni Sperti per Raffaella Mennoia:prosegui la letturaTeresa Cilia: "Raffaella Mennoia? Ci ha preso in giro, deve essere fermata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 09 agosto 2019 21:45.

Giulia De Lellis : "Uomini e Donne? Programma che mi ha cambiato la vita. Raffaella Mennoia straordinaria" (video) : Anche Giulia De Lellis, che ha (e sta ancora) collaborando con il gruppo di Maria De Filippi per alcune trasmissioni, ha voluto far conoscere, ai propri followers, il proprio punto di vista sulla lotta social tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia:prosegui la letturaGiulia De Lellis: "Uomini e Donne? Programma che mi ha cambiato la vita. Raffaella Mennoia straordinaria" (video) pubblicato su Gossipblog.it 09 agosto 2019 21:16.

Lorenzo Riccardi : "Raffaella Mennoia gran donna. Uomini e Donne - programma reale che fa innamorare" (video) : Anche Lorenzo Riccardi, tronista dell'ultima stagione di 'Uomini e Donne', è intervenuto, sui social, per difendere l'operato di Raffaella Mennoia e di tutta la squadra che, ogni anno, contribuisce al successo del programma pomeridiano di Maria De Filippi: Non me ne frega niente di chi ha parlato e di chi dice cosa. Però ci tenevo principalmente a spendere una buona parola per il programma che mi ha dato la possibilità di innamorarmi e per la ...