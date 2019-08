Pyongyang:Pompeo tossina diplomazia Usa

La Corea del Nord ha accusato il segretario di Stato americano di avvelenare ladegli Stati Uniti.è una "irriducibile" da cui "non c'è da aspettarsi nulla di buono", ha dichiarato il ministro degli Esteri nordcoreano, Ri Yong-ho, alla Korean central news agency. "Se gli Usa sognano ancora di raggiungere qualcosa con le sanzioni, abbiamo due opzioni: lasciare che sognino o risvegliarli", ha detto il ministro."Siamo preparati sia per il dialogo che per lo scontro", ha aggiunto.(Di venerdì 23 agosto 2019)