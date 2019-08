Primo selfie social con il marito per Tiziano Ferro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Francesca Galici Una giornata di divertimento agli Studi Universal di Los Angeles è stata l'occasione deldicon ilVictor Allenè uno di quegli artisti che ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, con ottimi risultati. Del suo matrimonio si è saputo solo poche ore dopo che l'evento era stato celebrato in una splendida villa di Sabaudia e prima di allora del suo fidanzato non si parlava che a mezza voce, proprio per non tradire l'impegno di preservarlo da parte del cantante. La coppia è insieme da tre anni e in questo tempo non sono mai state pubblicate dal cantante loro foto assieme. Solo una volta i paparazzi sono riusciti a immortalarli in Italia, ma è stato un episodio occasionale che in tutto questo tempo non si è mai più ripetuto. Sono passate diverse settimane da quel giorno e...

Lordskary : Cara mia, era il 1997 quando usavamo il GPS e la triangolazione satellitare per realizzare planimetria dei terreni… - RealSpiddoMan : @paceeporcodio Scherzi a parte, io non ho potuto usare il primo selfie per motivi simili, ho dovuto usare il 30º lmao - orgiagi : Ma che significa sta cosa che pubblicate il primo selfie che avete sul cellulare? Io negli ultimi 4 anni ho cambiato 76 telefoni. -