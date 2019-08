Previsioni meteo | forti temporali oggi | allerta nubifragi su diverse aree DETTAGLI e

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Sul Mediterraneo centro settentrionale è in azione un cavo depressionario in seno al quale agisce una “goccia fresca” alle quote medie. La circolazione è instabile, seppure senza un grosso cambio di massa d’aria e senza grosse variazioni di pressione al suolo. Va detto, però, che gli strati medio-bassi dell’atmosfera, in conseguenza della fase rovente di questi ultimi giorni, sono molto caldi e ciò costituisce energia significativa per i moti ascensionali, stimolati oltremodo dall’alto della “goccia fresca”. Insomma, malgrado non una grossa crisi barica, le conseguenze in termini di fenomeni atmosferici potrebbero essere significative su molti settori, in particolare, poi, su quelli ove l’incentivo orografico contribuisce a dare ulteriore energia. Vediamo su quali in particolare. Situazione ed evoluzione In queste ore mattutine, già molti ...

