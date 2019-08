Previsioni astrali di lunedì 26 agosto | giorno top per Ariete | Cancro | Toro e Pesci

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) L'oroscopo di26sarà molto interessante e propositivo per i nati sotto i segni zodiacali di, che vivranno ventiquattr'ore eccezionali soprattutto in amore. Il lavoro sarà, invece, il punto di forza per. Dovranno attendere giorni migliori Bilancia e Scorpione, per i quali prosegue il momento negativo. Leper i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23): studiate bene le conseguenze di alcune decisioni prima di scegliere in maniera avventata. Una volta partiti, difficilmente si potrà tornare indietro. Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): vivrete esperienze piacevoli, ma allo stesso tempo molto stressanti che vi porteranno via molte energie, sottratte al lavoro, all'amore e alla famiglia....

Affaritaliani : Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno - ITALEXIT78 : RT @Affaritaliani: Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno - Affaritaliani : Oroscopo di oggi: previsioni astrali segno per segno -