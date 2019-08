“Preghiamo per noi” L’appello di Caterina Balivo Ma dai fan piovono critiche

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019) L’Amazzonia brucia e così, insieme con il verde, rischiamo di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. Questo è il declino della società del futuro? Preghiamo per noi e per i nostri figli affinché qualcosa possa cambiare. Pray for Amazonia”. Così, la conduttrice di Vieni da me, attualmente in vacanza negli Stati Uniti con marito e famiglia dopo i giorni a Capri dove ha sfoggiato un abito da sposa, ha commentato gli incendi che stanno devastando l’Amazzonia in questi giorni. Molti follower non hanno apprezzato il suo intervento e l’hanno attaccata: “ma pensa a farti la vacanza invece di rompere con i tuoi spostamenti che a noi nn ce ne frega proprio!!!!”, “Più che pregare bisognerebbe agire, anche nel nostro piccolo!”, “A ma ogni tanto una costatazione intelligente pure ...

