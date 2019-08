Fonte : quattroruote

(Di venerdì 23 agosto 2019) Anche con il motore più piccolo, il 2.0 litri quattro cilindri, la718non delude, neppure in pista. Il boxer non ha molta coppia in basso, ma spinge bene e allunga con rabbia fino allintervento del limitatore che taglia, in modo a dire il vero un po brusco, a quota 7.500 giri. Nei curvoni veloci laè quasi in perfetto equilibrio sulle quattro ruote fino a mostrare un leggero sovrasterzo facile da correggere grazie alla rapidità e alla precisone dello sterzo. In quelle più lente, invece, ci si deve aiutare un po con il freno per farla girare portando la frenata fin dentro al curva per dare direzionalità allavantreno. Positivo anche il giudizio sui freni, potenti, resistenti e caratterizzati da unottima modulabilità. Una vera sportiva. Nel complesso laci è piaciuta davvero molto: è bella da guidare, facile, caratterizzata da un comportamento molto sportivo ...

dinoadduci : Porsche - Il giro a Vairano della 718 Cayman - VIDEO -