Pensioni ultime notizie | crisi di governo | sindacati denunciano ripercussioni

Pensioni ultime notizie : Quota 100 dipendenti pubblici - le uscite del mese : Pensioni ultime notizie: Quota 100 dipendenti pubblici, le uscite del mese Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano gli ultimi numeri relativi alle uscite dei dipendenti pubblici con Quota 100. La misura, lo ricordiamo, potrebbe essere a rischio con un nuovo governo e ciò dovrebbe persuadere anche gli ultimi indecisi ad accedere alla nuova pensione anticipata, che anche se dovesse permanere scadrà il 31 dicembre 2021. Intanto, ecco i ...

Pensioni ultime notizie : quanto costa Quota 100 con la crisi di governo : Pensioni ultime notizie: quanto costa Quota 100 con la crisi di governo Sul tema Pensioni ultime notizie non possono non vertere su Quota 100 e sulla crisi di governo in atto. In molti si domandano quale sarà il destino della misura, invisa principalmente da tutti (da Bruxelles fino in Italia), ma particolarmente cara alla Lega? quanto costerà dopo la crisi fatta esplodere dal leader del Carroccio Matteo Salvini durante la settimana di ...

Pensioni ultime notizie : sindacati chiedono vera Riforma “paese affonda” : Pensioni ultime notizie: sindacati chiedono vera Riforma “paese affonda” La crisi di governo continua a far discutere e riguarda anche le Pensioni e il futuro delle nuove generazioni. Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano infatti le dichiarazioni non certo serene del segretario confederale Cgil, Nino Baseotto, rilasciate a RadioArticolo1. E che hanno al centro proprio la crisi di governo aperta dal ministro dell’Interno Matteo ...

Pensioni ultime notizie : scontro Lega-M5S “interesserà Quota 100” : Pensioni ultime notizie: scontro Lega-M5S “interesserà Quota 100” L’alta tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle avrà certamente ripercussioni sulle misure attuate da questa legislatura. Ne è convinta Elsa Fornero: l’ex ministro del Lavoro ha parlato in particolare di reddito di cittadinanza, misura verso la quale non esprime troppe contrarietà nonostante alcune criticità da risolvere, e Quota 100, che potrebbe avere ripercussioni importanti ...

Pensioni ultime notizie : sindacati preoccupati - “Serve vera riforma” : Pensioni ultime notizie: sindacati preoccupati, “Serve vera riforma” Sulle Pensioni ultime notizie riportano il comunicato congiunto di Cgil, Cisl e Uil che esprimono preoccupazione per la crisi di governo e richiedono a gran voce una vera riforma delle Pensioni. Che pensi alle donne, alle nuove generazioni e anche ai lavoratori disagiati. È questa una delle numerose proposte messe in campo dalle principali sigle sindacali, al fine di ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 a rischio “per colpa di Salvini” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 a rischio “per colpa di Salvini” Pensioni ultime notizie, Di Maio punta il dito contro l’alleato di governo, Matteo Salvini, che ha aperto ufficialmente la crisi di governo. Governo che, nelle promesse dei due capi di partito (e vicepremier) sarebbe dovuto durare 5 anni (e più volte lo hanno ripetuto). Invece è arrivato a poco più di 400 giorni e a fronte di un autunno caldo (bisogna trovare 23 miliardi ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? All’inizio sarebbe dovuto durare 5 anni l’alleanza giallo-verde, ma alla fine non arriverà a spegnere la seconda candelina. Troppe le tensioni all’interno del governo, troppi i problemi all’infuori. Forte dei numeri ai sondaggi, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di voler correre da solo, anche se per avere la maggioranza, al momento, serve comunque una ...

Pensioni ultime notizie : Quota 42 per tutti Durigon “proposta interessante” : Pensioni ultime notizie: Quota 42 per tutti Durigon “proposta interessante” Sulle Pensioni ultime notizie riportano una proposta lanciata da un lavoratore precoce e commentata dal sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon. La proposta corrisponde a Quota 42, che potrebbe partire già dal prossimo anno, per poi ridimensionarsi di 6 mesi nel prossimo biennio e convertirsi infine in Quota 41 (per tutti), come più volte ...

Pensioni ultime notizie : Ghiselli d’accordo con Landini sulla Fornero : Pensioni ultime notizie: Ghiselli d’accordo con Landini sulla Fornero Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il fronte unitario della Cgil sulla riforma Fornero, Quota 100 e la riforma delle Pensioni che si vorrebbe il governo attuasse nella prossima Manovra. Il confronto con il governo è aperto, ma è chiaro a tutti che per il prossimo anno il grosso non toccherà la materia previdenziale, già attrice protagonista dello scorso anno. ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - incontro governo-sindacati del 5 agosto : Pensioni ultime notizie: Quota 100, incontro governo-sindacati del 5 agosto Sulle Pensioni ultime notizie riferiscono dell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e i sindacati avvenuto a Palazzo Chigi lunedì 5 agosto. L’incontro si è incentrato sugli obiettivi principali che occuperanno spazio nella prossima Manovra 2020. Dal canto loro, i sindacati hanno voluto esporre le proprie idee, in particolar modo in materia previdenziale. ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - pubblica amministrazione rischia blocco : Pensioni ultime notizie: Quota 100, pubblica amministrazione rischia blocco Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano gli effetti collaterali di Quota 100 sulla pubblica amministrazione e quindi sui servizi al cittadino. L’ingente numero di pensionamenti, mal compensato da un esiguo turnover professionale, rischia di far bloccare un intero comparto. Il maggior numero di prepensionamenti sono da registrarsi negli uffici, nella scuola e nel ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Pd “Soldi presi da tasche degli italiani” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Pd “Soldi presi da tasche degli italiani” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano Quota 100 e le recenti dichiarazioni esternate dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti sulla nuova misura di pensionamento anticipato. Per Zingaretti, infatti, i soldi investiti in Quota 100 sono stati presi dalle tasche degli italiani. Ospite a SkyTg24, ecco cos’ha detto il leader del PD. ...

Pensioni ultime notizie : Durigon “scatta quota 100 per gli statali” : Pensioni ultime notizie: Durigon “scatta quota 100 per gli statali” Oggi giovedì 1° agosto 2019 è un giorno importante per molti dipendenti statali, perché per loro si aprono le porte alla pensione. “Da domani (oggi, ndr) 1° agosto potranno andare in pensione anche i dipendenti del pubblico impiego”, ha affermato nella giornata di ieri il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon in Parlamento. Che poi ha riferito anche di alcuni numeri, ...

Pensioni ultime notizie : esito domande scuola - numero e quando in uscita : Pensioni ultime notizie: esito domande scuola, numero e quando in uscita Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano il numero delle domande presentate dal personale scolastico per accedere alla nuova misura di pensionamento anticipato, Quota 100. Tra i numeri diffusi rientrano le domande presentate entro il 12 dicembre, stando ai requisiti della Legge Fornero, nonché quelle presentate entro il 28 febbraio, ovvero relative ai requisiti ...