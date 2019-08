Pd spaccato | Renzi accusa Gentiloni e minaccia la scissione | ‘Vuole far saltare tutto’

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso pochi giorni di tempo alle forze politiche per cercare di trovare un accordo e dare vita ad una nuova maggioranza in Parlamento alternativa a quella gialloverde formata fino a pochi giorni fa da M5S e Lega. Al momento l’ipotesi più accreditata vede i pentastellati in pole position per tornare a Palazzo Chigi, stavolta insieme al Pd e non più con il ‘traditore’ Matteo Salvini. La trattativa tra gli sherpa di Luigi Di Maio e quelli di Nicola Zingaretti è già stata avviata. Ma i Dem non riescono a mostrarsi uniti nemmeno in questa occasione e le diverse anime del Nazareno continuano a beccarsi tra loro. L’ultimo caso di guerra civile interna al Pd è quello aperto da Matteoil quale, durante una lezione tenuta nella sua scuola di formazione politica a Bargo in Garfagnana (Toscana), ha puntato il dito contro il collega di ...

