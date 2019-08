Pd-M5s | Marcucci | “Clima costruttivo” Orlando | “Sciolgano le ambiguità sulla Lega”

Governo - vertice Pd-M5s. Marcucci : «Accordo possibile - sono ottimista» - Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...

**Governo : Marcucci - ‘obiettivo programma con M5s raggiungibile in tempi celeri’** : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Credo che ci siano le condizioni per avviare un dialogo fattivo con il M5S. L’obiettivo di arrivare ad un programma rigoroso nei tempi celeri che vuole il Capo dello Stato, è raggiungibile”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.L'articolo **Governo: Marcucci, ‘obiettivo programma con M5S raggiungibile in tempi celeri’** sembra essere il primo su ...

"Per fare un governo M5s-Pd ci vuole forte discontinuità di persone e programmi" - dice Marcucci : “È un'opzione inutile e poco credibile. L'accordo dovrà essere discusso seriamente per un governo che duri”. Andrea Marcucci, capogruppo renziano del Pd al Senato dice che non crede nella possibilità di un governo-ponte. Per poi aggiungere che la riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari “così com'è non va bene” e che nel caso ci dovesse essere un accordo in cui possa entrare anche il sì alla riforma, questo “se ci sarà, sarà ...

Crisi di governo - Marcucci : “Spettacolo indegno”. Bernini (FI) : “Pd e M5s pronti a inciucio” : “Uno spettacolo indegno“, una “forzatura gravissima quando nella capigruppo c’era l’accordo della maggioranza su Conte che avrebbe riferito il 20 in Aula“. Così il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci, al termine della capigruppo, parlando di “ennesimo oltraggio al Parlamento”. “La Casellati – aggiunge – non doveva prestarsi”. Anche Leu denuncia la scelta di “piegare ...

Tav - Marcucci : Pd voterà no a mozione M5s : 22.45 "Vedo che continuano a girare stravaganti ricostruzioni sulla Tav. La prossima settimana i senatori del Pd saranno naturalmente in Aula a votare No alla mozione 5 Stelle e sì alla propria". Lo puntualizza il presidente dei senatori Pd, Marcucci. "Noi sempre coerenti, il problema è tutto nel governo", accusa in una nota. Le mozioni sulla Tav saranno discusse e votate dall'Aula di Palazzo Madama tra martedì e mercoledì prossimo.

Governo : Marcucci - ‘aprano crisi se fanno sul serio - Pd mai con M5s’ (2) : (AdnKronos) – Presidente Marcucci, continuano voci su una possibile maggioranza alternativa M5S-Pd. Oggi D’Alema dice che dovreste cogliere il segnale di autonomia dei 5 Stelle sulla spaccatura nel voto Ue… “Se lo dice D’Alema allora andiamo bene. Ai 5 stelle succede spesso così. nessuno aveva capito che Di Maio sotto sotto apprezzava Angela Merkel! La strategia del M5S è orientata al principio di fare il ...

Governo : Marcucci - ‘aprano crisi se fanno sul serio - Pd mai con M5s’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – La premessa per il presidente del senatori Pd, Andrea Marcucci, è chiedersi “se fanno sul serio”. Perchè anche in una delle giornate più tese nei rapporti tra Lega e M5S dall’inizio della legislatura, il dubbio che le cose non stiano davvero precipitando c’è. “Se questa volta fanno sul serio, abbiano la dignità di aprire la crisi in Parlamento”, dice ...

Lega : Marcucci - ‘Salvini pessimo avvocato - M5s per commissione annacquata’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Salvini sarà anche un ottimo agitatore delle folle, come avvocato difensore è un disastro. Ignorare il ruolo, le presenze ed i rapporti del suo ex portavoce Savoini diminuisce la sua credibilità. Ci dica piuttosto se la norma del decreto Crescita sulle donazioni dall’estero ha favorito qualche fondazione di sua conoscenza?”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea ...

Lega : Marcucci - ‘M5s voterà contro commissione - pensa solo a poltrone’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Il M5S perde improvvisamente la voce tutte le volte che è chiamato a passare dalle parole ai fatti. Che cosa farà Di Maio di fronte alla proposta del Pd di istituire una commissione di inchiesta sui rapporti della Lega con la Russia? Ve lo posso anticipare: voterà contro”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.“Il movimento di Casaleggio ha ...