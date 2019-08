Pattinaggio artistico | ISU Junior Grand Prix Courchevel 2019 | Kamila Valieva si impone

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Courchevel 2019 : Maiia Khromykh avanti nello short femminile - Valieva terza. Ottima partenza per Lara Naki Guttmann : Le Forum, impianto sportivo di Courchevel, stazione di Sport Invernali francese situata nella valle della Tarantasia, sta ospitando questa settimana la prima tappa del circuito Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. A dare spettacolo nella giornata d’apertura sono stati gli atleti della specialità individuale; in campo femmine Maiia Khromykh si è portata al comando della classifica dopo lo short: sulle note de ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Courchevel 2019 : Kamila Valieva osservata speciale - esordio per l’azzurra Lara Naki Guttmann : Finalmente si ricomincia. La nuova stagione di Pattinaggio artistico è pronta a partire con le tappe di qualificazione del suggestivo circuito ISU Junior Grand Prix, in cui si sfideranno giovanissimi e promettenti atleti per accaparrarsi il pass alle Finali che, quest’anno, si svolgeranno in Italia, a Torino, dal 2 al 5 dicembre 2019. Il primo dei sette appuntamenti andrà in scena proprio questa settimana dal 22 al 24 agosto in Francia, ...

Pattinaggio artistico a rotelle - intervista a Luca Lucaroni : “Voglio spingermi oltre - punto al salto quadruplo” : Ogni sport ha il suo atleta simbolo. Nel Pattinaggio artistico a rotelle, attualmente, a rappresentare in pieno la disciplina sono Rebecca Tarlazzi (che ha rilasciato un’intervista alla nostra testata pochi giorni fa) e Luca Lucaroni, pattinatore perugino stanziato a Roma e tesserato con l’Associazione La Rustica. Il fuoriclasse ventiquattrenne, soprannominato il Re, ha collezionato nel corso della sua carriera la bellezza di tredici ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Rebecca Tarlazzi si racconta : “L’oro nel singolo la medaglia più sudata e desiderata; il mio obiettivo? Entrare nella storia” : Rebecca Tarlazzi, stella del Pattinaggio artistico a rotelle, è indubbiamente un fenomeno. Dopo aver fatto incetta di medaglie nelle categorie giovanili, la pattinatrice classe 1999 di Granarolo (Bologna) tesserata con l’Unione Sportiva Persicetana ha segnato una moltitudine di record, conquistando esclusivamente il metallo più pregiato in tutte le rassegne iridate a cui ha partecipato a partire dal 2012 sia in singolo che in coppia, fino ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : gli azzurri chiudono con il botto! Tarlazzi-Lucaroni trionfano nelle coppie d’artistico - Remondini-Morandin incantano nella danza : Si è conclusa nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale italiana di Pattinaggio artistico a rotelle ai Campionati Mondiali 2019, quest’anno andati in scena al Palau Sant Jordi di Barcellona, una delle tredici location che hanno ospitato la seconda edizione dei World Roller Games 2019, il grande evento a cadenza biennale che ha visto coinvolti tutti gli atleti delle discipline rotellistiche impegnati nelle rispettive rassegne ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : quarto titolo iridato per Luca Lucaroni. Italia inarrestabile nei quartetti : Evviva il Re! Luca Lucaroni si è imposto per dispersione nella gara individuale maschile dei Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, una delle undici discipline dei World Roller Games 2019, il grande evento in scena in questi giorni a Barcellona (Spagna) che raggruppa in un’unica rassegna tutte le competizioni iridate degli sport rotellistici. Il portabandiera della spedizione azzurra ha mandato letteralmente in ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Rebecca Tarlazzi sul tetto del mondo! Argento per Letizia Ghiroldi : Lacrime di gioia al kiss & cry. Rebecca Tarlazzi ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità individuale femminile ai Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle in svolgimento a Barcellona (Spagna), città che sta ospitando la seconda edizione dei World Roller Games, la rassegna che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche in un unico grande evento. La fuoriclasse nativa di Granarolo ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Show azzurro nelle coppie! Lucaroni-Tarlazzi al comando dopo lo short - Rossi-Esposito secondi : dopo aver conquistato la vetta della classifica provvisoria nelle rispettive gare individuali, Luca Lucaroni e Rebecca Tarlazzi nella giornata odierna, dedicata allo short program delle coppie, hanno nuovamente mandato in visibilio il pubblico presente al Palau Sant Jordi, maestoso impianto sportivo di Barcellona (Spagna) teatro fino al 14 luglio dei Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno inseriti ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Luca Lucaroni avanti dopo lo short maschile. Bronzo per il Team Albinea nel Precision : Non si arrestano le emozioni al Palau Sant Jordi di Barcellona (Spagna), imponente arena che sta ospitando l’ultima fase dei World Roller Games 2019 per ciò che concerne la disciplina del Pattinaggio artistico a rotelle. dopo il bellissimo spettacolo offerto dalle atlete dell’individuale femminile con la doppietta nel primo segmento di gara siglata da Rebecca Tarlazzi e Letizia Ghiroldi la nona giornata di gare si è conclusa con lo ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Rebecca Tarlazzi al comando dopo lo short femminile - Ghiroldi vicinissima in seconda posizione : Si inonda di bellezza la bellissima pista allestita al Palau Sant Jordi, imponente arena situata nel cuore di Barcellona (Spagna) da oggi teatro dell’ultima fase dei Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno inseriti all’interno della seconda edizione dei World Roller Games 2019, l’evento a cadenza biennale che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche in unico ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : inizia la fase clou! Il programma degli ultimi quattro giorni di competizioni : Giornata di pausa oggi a Barcellona, città spagnola che sta ospitando dal 2 luglio i Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno inseriti all’interno della seconda edizione dei World Roller Games, il grande evento che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche in un unico luogo. Archiviata la prima parte della rassegna, culminata con la meravigliosa Finale della solo dance ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Silvia Stibilj regina nel solo Dance - terza Anna Remondini. Nei maschi trionfo per Daniel Morandin : Si è conclusa con una vera e propria cascata di medaglie per l’Italia l’ottava giornata dei Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Club Sant Jordi di Barcellona (Spagna), impianto sportivo che sta ospitando insieme ad altre tredici affascinanti location la seconda edizione dei World Roller Games, rassegna a cadenza biennale che raggruppa tutte le competizioni iridate delle ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Daniel Morandin avanti nella style dance Senior - nel femminile terza Anna Remondini : Giornata impegnativa per l’Italia del Pattinaggio artistico a rotelle ai World Roller Games 2019, il grande evento in fase di svolgimento a Barcellona (Spagna) che raggruppa in un unico luogo tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche. Nello specifico gli atleti del Solo dance Senior (maschile e femminile) e quelli delle coppie d’artistico e di danza Junior hanno affrontato il segmento più breve, classificandosi ...