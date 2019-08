Palermo : donna violentata in stazione metro - un fermo (2) : (AdnKronos) - Durante le ricerche del gambiano, gli agenti hanno scoperto un'altra aggressione e un tentativo di violenza sessuale ai danni di una turista straniera. Lo straniero è stato riconosciuto dalla ragazza e dalle amiche testimoni del fatto. "Il giovane, a dispetto dei numerosi alias - spieg

Palermo : donna travolta sulle strisce da un pullman - è grave : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – grave incidente stradale a Palermo dove una donna è stata travolta da un pullman nella centralissima via Dante, all’altezza di via Brunetto Latini. La donna, che è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo, è stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto due ambulanze e gli agenti della polizia municipale.L'articolo Palermo: donna travolta sulle strisce da un ...

Meningite - donna ricoverata a Palermo/ Anche 10 casi nell'Anconetano : 'No epidemia' : Meningite, donna di 38 anni ricoverata a Palermo: è grave. Nelle ultime ore nuovi casi di Meningite virale nell'Anconetano: 'Nessun rischio di epidemia'

Palermo : donna colpita da meningite - allarme in ospedale : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Una donna palermitana di 38 anni è stata ricoverata all'ospedale di Villa Sofia a Palermo per meningite. I medici hanno escluso che si tratti di meningococco. La paziente quindi non sarebbe contagiosa ma in ospedale sono comunque stato adottate tutte le precauzioni. La

Palermo - donna intossicata dopo aver mangiato tonno fresco : è in prognosi riservata : Padre, madre e figlio avevano comprato il pesce nel mercato di Ballarò. Grave la donna, ricoverata all’ospedale Civico di Palermo. I carabinieri del Nas e i veterinari dell’Asp hanno sequestrato alla pescheria Al Carmine 700 chili di pesce che era in parte in cattivo stato di conservazione e in parte senza tracciabilità.