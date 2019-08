Ortigia | io imbucata speciale al gay pride Fra pistole e pistolotti | una rotonda sul

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il dress code era Indian and Cow boy, anzi Wow boy. Dunque trionfo di penne, piume, camperos, cinturoni e shorts attillati e stracciati che facevano risaltare tanta roba. Massimo Grassi, imprenditore fashion molto smart, ogni anno fa un raduno di amici e di eccellenze di creatività. Lo Zen (il nome già evocativamente paradisiaco) si presentava con due piattaforme incastonate nella roccia di tufo a strapiombo sul mare. Ogni piattaforma una pista da (s)ballo, divise per genere musicale e genere sessuale. Su quella giù, pied dans l’eau, disco music anni ’80, sull’altra musica tecno con sciabolate di luce laser da bucare l’oscurità. Transgender, divini nel look e in bilico su trampoloni, svettano fra tutti. Il genere femminile era in minoranza e per non sentirsi eclissate sfoggiavano un look da ballerine del saloon, corsetti strizzatutto e gonne frou frou. Ammiccanti. Ma per chi? Io, ...

