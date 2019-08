Ocean Viking | Malta dice sì allo sbarco Il premier Muscat | “I 356 migranti a bordo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Saràa portare a terra i 356 naufraghi che da ormai due settimane si trovano adella nave. Lo annuncia ilmaltese Josephsu Twitter: “trasferirà queste persone su navi militari in acque internazionali e le porterà a terra. Tutti isaranno distribuiti in altri Paesi europei: Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Portoge Romania. Nessuno resterà a”. L’accordo, aggiunge, è stato trovato in seguito a “discussioni con la Commissione europea e un certo numero di Stati membri, soprattutto Francia e Germania“. Following discussions with @EU Commission and a number of Member States, namely #France and #Germany, #has agreed to be part of the solution in the #stalemate, which has 356 person on board, without prejuto its legal position. 1/2 — Joseph(@JosephJM) ...

