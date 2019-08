Ocean Viking, distribuiti in 6 Paesi Ue

I migranti della, in attesa di un porto da 13 giorni,sarannoin 6Ue. Lo ha twittato il premier maltese, Muscat."Malta trasferirà queste persone alle navi delle forze armate maltesi fuori delle acque territoriali,che le porteranno a terra. Nessuno resterà a Malta, andranno in Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania". "Non verrà in un porto italiano. Non si viene in Italia. Finché sono ministro, senza permesso qua non si arriva. Detto fatto, come promesso", twitta Salvini.(Di venerdì 23 agosto 2019)