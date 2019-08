Nuovo governo | Di Battista e Renzi spaccano l' intesa tra M5s e Pd

Nuovo governo - parla Di Battista e detta nuove condizioni al Pd (e alla Lega) : Di Battista si schiera contro le elezioni subito e al tempo stesso non fa mistero che dei "due forni" aperti con Lega e Pd...

Nuovo governo - Pd tratta col M5s ma è già spaccato ("colpa" dell'audio di Renzi) : Ore febbrili per la trattativa tra Di Maio e Zingaretti: 10 i punti presentati dal primo, 5 quelli imprescindibili per il...

Legge di Bilancio 2020 : Flat tax e aumento Iva - cosa farà il Nuovo governo : Legge di Bilancio 2020: Flat tax e aumento Iva, cosa farà il nuovo governo Si preannuncia una fine estate inizio autunno molto più caldo a livello politico di quanto i termometri hanno segnato durante la stagione estiva. La Legge di Bilancio 2020 sarà il tema centrale, ma ancora non è noto se sarà il core di una nuova alleanza o di un nuovo governo post-voto. Le voci di un’alleanza tra M5S e PD continuano a rincorrersi, così come si ...

I capigruppo di PD e M5S si incontreranno oggi alle 14 per le trattative sul Nuovo governo - scrive ANSA : I capigruppo di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle al Parlamento si incontreranno oggi alle 14 per le trattative sul nuovo governo. Lo ha scritto ANSA citando fonti interne al Partito Democratico. Ieri sera i parlamentari del M5S avevano dato

Nuovo governo O ELEZIONI?/ Ue e Salvini - le ragioni che allontanano il voto subito : NUOVO GOVERNO o elelzioni? Se Salvini vincesse le elezioni farebbe una manovra contro l'Ue. Per questo va evitato il ritorno alle urne per gli italiani.

Governo. Di Maio - 10 punti per Nuovo governo : «Maggioranza solida». Alle 20 parla Mattarella : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dAlle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo. Di Maio - 10 punti per Nuovo governo : «Maggioranza solida». Alle 20 parla Mattarella : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dAlle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo : Sala - 'non sono così sicuro che si vada a un Nuovo esecutivo' (2) : (AdnKronos) - "Non voglio essere né pessimista, né ottimista; nella giornata di oggi non sto vedendo grossi passi avanti rispetto a un nuovo Governo, oggi sono un po' perplesso vediamo cosa succede", sottolinea Sala per la prima volta al Meeting di Rimini nella veste di sindaco. Per il primo cittadi

Governo : Sala - ‘non sono così sicuro che si vada a un Nuovo esecutivo’ (2) : (AdnKronos) – “Non voglio essere né pessimista, né ottimista; nella giornata di oggi non sto vedendo grossi passi avanti rispetto a un nuovo Governo, oggi sono un po’ perplesso vediamo cosa succede”, sottolinea Sala per la prima volta al Meeting di Rimini nella veste di sindaco. Per il primo cittadino il nuovo esecutivo deve avere un arco temporale “di almeno tre anni”, per affrontare tematiche di ampio ...

Nuovo governo - Di Maio allontana il voto : "Via al dialogo per una nuova maggioranza" : Conclusa la seconda giornata di consultazioni. Salvini vuole le urne ma riapre ancora ai 5 Stelle. Di Maio detta 10 punti al...

Le carte di M5s - Lega e Pd sono sul tavolo. Di Maio detta 10 punti per fare un Nuovo governo : Con la deLegazione di Fratelli d'Italia al Quirinale ha preso il via la seconda giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Nello studio alla Vetrata sfilano le deLegazioni dei partiti maggiori, dopo Fdi anche Fi, Pd, Lega e infine M5s. Da tutti il Capo dello Stato si attende scelte chiare e tempi rapidi, per senso di responsabilità verso il Paese che ha davanti a sé scelte importanti a ...

Nuovo governo - trattativa M5s-Pd in salita : i 10 punti di Di Maio per un accordo : Il segretario del Pd ha messo in chiaro che un esecutivo può nascere solo nel nome della discontinuità totale, senza alcun...

Governo : Sala - 'non sono così sicuro che si vada a un Nuovo esecutivo' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Io non sono così sicuro che si vada a un nuovo Governo, io lo auspicherei anche, sono fra quelli che in tempi non sospetti avevano detto che con i 5 Stelle bisogna anche parlare. Credo ci siano anche serie possibilità che si vada a votare, non è facile trovare un accor

Crisi - la diretta – Secondo giorno di consultazioni - Di Maio : “Dieci impegni per Nuovo governo - dal taglio dei parlamentari al conflitto di interessi” : Il Carroccio chiede le urne subito, ma lascia (ancora) aperta la porta al M5s. Il Pd dice di essere disposto alle trattative con i 5 stelle, ma al tempo stesso pone alcune condizioni che complicano e non poco le trattative. I grillini frenano i retroscena e aspettano di vedere Sergio Mattarella. Il Secondo giorno di consultazioni al Quirinale sarà anche quello decisivo per capire se i partiti riusciranno a convincere il Quirinale che ci sono i ...