Migranti : Nuova missione per Mare Jonio - ‘per denunciare violazione diritti’ (2) : (AdnKronos) – “Questo rimane il nostro faro, la bussola che orienta la nostra azione e che guiderà le scelte che ci troveremo a compiere nei giorni avvenire – dice Mediterranea -Alle spalle abbiamo tanti mesi difficili, in cui il dimissionario governo italiano ha messo in campo ogni mezzo per fermarci, e in cui con ogni mezzo abbiamo continuato nella nostra missione, anche quando ci siamo ritrovati a portare in salvo 59 ...

Stessi volti - stessi incarichi : la "Nuova" Commissione Ue assomiglia sempre di più a quella appena scaduta : stessi volti, stessi partiti, in alcuni casi l’ambizione suggerisce anche lo stesso portafoglio. Più la nuova Commissione Ue assume connotati, più si fatica a non notare una certa somiglianza con quella appena scaduta. Come in un sistema di porte girevoli per cui la stanza in cui si entra è la stessa dalla quale si è usciti. Ma tant’è: le istituzioni europee - e quelle internazionali indirettamente ...

Il sudoku della Nuova Commissione Ue. Già 19 nomi per Von der Leyen : Con 19 nomi ufficiali, comincia a prendere forma la nuova Commissione europea. La presidente eletta, la tedesca Ursula von der Leyen, dopo un tour nelle principali capitali, dalla prossima settimana sarà al lavoro a Bruxelles, per affrontare il sudoku del nuovo Esecutivo, con molti Paesi in pressing per ottenere portafogli economici di peso. Una corsia preferenziale sarà riservata a chi propone donne di spessore e competenza - per ...

Banche - dal 4 settembre al via la Nuova Commissione d’inchiesta. Le differenze rispetto a quella presieduta da Casini : La Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, fortemente voluta dalla maggioranza parlamentare che sostiene il governo Conte, debutterà mercoledì 4 settembre. Il 2 agosto il presidente della Camera, Roberto Fico, d’intesa con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha indicato i componenti della Commissione bicamerale, convocandoli tra un mese a Palazzo San Macuto per procedere ai primi adempimenti. Il ...

Pd : Rubino - 'Nuova commissione per congresso? C'è già' : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "Leggo alcuni retroscena di stampa nei quali si invita Alberto Losacco a dare vita ad una nuova commissione per il congresso. Forse non sanno che la commissione c’è già in quanto la Garanzia, con l’accoglimento del ricorso, peraltro oggetto di discussione in sede civile

Strage Bologna - proposta di legge di FdI per istituire una Nuova commissione d’inchiesta : “Visti gli atti secretati - la verità è un’altra” : “Abbiamo visto gli atti secreti, la verità è un’altra”. Lo dicono alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia, riferendosi agli atti secretati della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, annunciando una proposta di legge per istituire una commissione bicamerale d’inchiesta su dinamiche e connessioni del terrorismo interno e internazionale con la bomba alla stazione e le relative attività dei servizi segreti italiani ed ...

Astronomia : la Nuova missione Cheops a un passo dal lancio : Cheops, la nuova missione europea destinata alla ricerca di esopianeti ha completato un altro passo verso il lancio. Dopo le ultime valutazioni su alcuni aspetti chiave, tra cui la traiettoria di lancio e la separazione del carico utile, il satellite ha ricevuto il via libera da Arianespace ed è pronto per essere trasportato allo spazioporto di Kourou, in Guyana Francese. Cheops – spiega Global Science – è stato costruito dall’Esa e ...

Sicilia : insediata Nuova commissione Via-Vas : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Si è insediata questa mattina, all'assessorato regionale al Territorio e Ambiente, la nuova commissione Via-Vas della Regione Siciliana. A presiederla, il docente universitario Aurelio Angelini che coordinerà gli altri 23 componenti nominati con decreto dall'assessore

Sicilia : insediata Nuova commissione Via-Vas : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Si è insediata questa mattina, all’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, la nuova commissione Via-Vas della Regione Siciliana. A presiederla, il docente universitario Aurelio Angelini che coordinerà gli altri 23 componenti nominati con decreto dall’assessore Toto Cordaro.Il presidente della Regione Nello Musumeci ha rivolto alla commissione l’augurio di “un lavoro ...

Brescia - inizia la Nuova missione di Corini : il tecnico presenta la stagione e… i nuovi arrivati : Una promozione da un certo punto di vista inaspettata, adesso la convinzione di confermarsi in Serie A. Continua la preparazione del Brescia per la prossima stagione, il tecnico Corini presenta la stagione in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Come va con Cellino? «Bene, c’è un ottimo rapporto, parliamo, discutiamo. Meglio un confronto di un certo tipo che il non detto. Mi aveva anche proposto il rinnovo di ...

Aw Lab lancia “WMNS Together” : la Nuova missione rivolta alle donne che vogliono cambiare il mondo [GALLERY] : WMNS Togegher: donne che vogliono cambiare il mondo. Una parola alla volta per creare il manifesto per un futuro migliore grazie alla nuova missione di Aw Lab cambiare il mondo una parola alla volta, questa è la missione con cui AW LAB si pone l’ambizioso obiettivo di tracciare un nuovo futuro al femminile, creare uno spazio di racconto per condividere valori e dare l’opportunità a tutte le donne d’Europa di essere protagoniste di un ...

Astronomia : la missione NASA Artemis rivela la sua Nuova identità : La missione NASA Artemis ha una nuova identità. Un look che trae ispirazione dal logo del programma Apollo e dal patch della missione. Artemis o meglio Artemide, era la Dea greca della Luna e della caccia, sorella gemella di Apollo. La scelta del nome femminile non è casuale, poiché il programma mira a portare la prima donna sul suolo lunare entro 2024. Il logo di Artemis – spiega Global Science – mostra la lettera ‘A’ che poggia ...

Msf e Sos Méditerranée tornano in Mediterraneo con Nuova missione : Sette mesi dopo lo stop della nave Aquarius Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée tornano con una nuova missione nel Mediterraneo centrale. A riprendere il mare per soccorrere le persone in difficoltà è la nave "Ocean Viking", norvegese. "Purtroppo le persone continuano a morire in mare e a subire terribili sofferenze in Libia e mentre i governi europei restano indifferenti, come organizzazione medico-umanitaria non possiamo evitare di ...

Spazio : partita Nuova missione per Luca Parmitano : ROMA - nuova missione spaziale per l'austronauta siciliano Luca Parmitano. A 50 anni di distanza da quando l'Apollo 11 toccava il suolo lunare,...