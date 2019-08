Nuova maggioranza | ripartire dalla società

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il negoziato tra Pd e M5S inizia in salita. Il clima é teso, non c’é facilità di dialogo, ci si guarda con sospetto. Ognuno attribuisce all’altro divisioni, ambiguità e disegni doppi o tripli.Questo clima in realtà non corrisponde sempre a fatti concreti ma piuttosto all’aria che abbiamo respirato negli anni recenti. Quest’aria è inquinata da troppa campagna elettorale, troppi slogan vuoti e contrapposti, troppe polemiche e troppe urla. Direi da troppo odio. È il frutto della politica sovranista che ci ha portati tutti lontano dalle nostre tradizioni politiche. Il sovranismo ha iniziato dividendo la società tra i “nostri e i loro”; “italiani e anti-italiani”; “buoni e cattivi”; “buonisti e cattivisti”, tra veri e falsi italiani ecc. L’avversario è ...

