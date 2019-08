Nubifragio ad Ascoli Piceno | cittadini travolti dalla furia del vento | urla e fuga dal

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Paura adinteressata ieri da un forte maltempo: la pioggia ha investito il centro e il forteha causato danni e paura tra la gente del posto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Molti gli alberi e le piante cadute, decine gli allagamenti di strade, garage, abitazioni, cantine e danni a tetti, letteralmente scoperchiata daluna casa a Caprignano. A Piazza del Popolo, in centro, sono volati via tavoli e sedie dei locali all’aperto, mentre iscappavano impauriti: ecco il videoaddeldal centro VIDEO Forte maltempo ade nubifragi in città VIDEO L'articoloaddeldal centro VIDEO e FOTO Meteo Web.

