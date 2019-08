Napoli | Maradona applaude l’acquisto di Lozano | “Adoro El Chucky”

VIDEO – Giornata mondiale dei mancini - la SSC Napoli omaggia Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...

Il Napoli sta pensando ad allenamenti aperti al San Paolo (come ai tempi di Maradona) : Stamattina abbiamo scritto della fake news – una delle tante – del Napoli che sarebbe poco attento alle esigenze dei tifosi. Abbiamo confrontato il ritiro di Dimaro – che di fatto è un’occasione di oltre venti giorni per stare a diretto contatto con i propri beniamini – una quarantina di allenamenti aperti al pubblico – con i ritiri di Inter, Juventus, Roma che sono veri e propri bunker. Addirittura Conte ha ...

Pampa Sosa dice no : “La 10 del Napoli a James Rodriguez? Non è neanche l’1% di Maradona” : L’ultimo dieci del Napoli non vedrebbe di buon occhio la maglia numero dieci sulle spalle del giocatore colombiano.“powered by Goal”Piede sull’acceleratore e volontà di chiudere nei prossimi giorni. James Rodriguez si avvicina al Napoli, così da spingere gli azzurri un gradino più in alto per provare a combattere seriamente con la Juventus. Il colombiano però a meno di storici colpi di scena, non avrà l’intoccabile dieci di ...

Hugo Maradona : “Diego avrà per sempre Napoli nel cuore - ecco il pensiero di mio fratello su Icardi” : Hugo Maradona, fratello di Diego Armando è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il possibile matrimonio tra Mauro Icardi e il Napoli. Le sue parole : “Diego è arrivato a Napoli ormai trentacinque anni fa, fu una giornata speciale che segnò l’inizio dell’infinito amore tra lui e il popolo partenopeo. Fu un giorno che nessun tifoso napoletano potrà mai dimenticare. Icardi-Napoli? I problemi che ...