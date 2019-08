Napoli-Llorente | Il Mattino – Accordo totale con ADL | allo spagnolo 1 anno di contratto

Gazzetta : Giuntoli incontra Llorente - ma il Napoli potrebbe preparare un colpo a sorpresa : Il Napoli ha deciso di aspettare ancora qualche giorno Icardi, ma non significa che Giuntoli sia fermo e che la società non abbia vagliato altri calciatori per completare la rosa. Quello che manca alla formazione di Ancelotti è un innesto in attacco per dare maggiore incisività al reparto. Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, lunedì Giuntoli incontrerà gli agenti di Llorente per discutere delle cifre dei dettagli, avendo già posto le basi ...

CALCIOMERCATO Napoli NEWS/ Llorente a un passo! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: Llorente ormai vicino. E senza Icardi, Milik è destinato a restare

Calciomercato Napoli - Pedullà : “Llorente ha voglia di Napoli - messo in stand-by tutte le proposte”. Le novità : Calciomercato Napoli, Pedullà: “Llorente ha voglia di Napoli, messo in stand-by tutte le proposte”. Le novità Calciomercato Napoli, Pedullà: “Llorente ha voglia di Napoli, messo in stand-by tutte le proposte”. A meno di dieci giorno dalla chiusura della sessione estiva di Calciomercato, e a quarantotto ore dal debutto in campionato, il club azzurro è alla ricerca dell’ ultimo tassello da regalare a Carlo ...

Napoli - ultimatum a Icardi : deadline fissata per martedì - Llorente l'alternativa (RUMORS) : Il calciomercato estivo volge al termine, ma in questi ultimi giorni potrebbero arrivare i classici botti finali che incendierebbero una finestra già ricca di colpi degni di nota. Il Napoli è tra le squadre più attese visti i tanti rumors che hanno caratterizzato l'estate azzurra. Nonostante gli acquisti già ufficializzati e l'arrivo imminente del messicano Lozano, la squadra guidata da Ancelotti è ancora in attesa di un ariete in attacco che ...

Llorente Napoli si farà – Scaduto l’ultimatum ad Icardi - Adl chiude per lo spagnolo. Le cifre : Llorente Napoli – Al termine dell’ultimatum per Mauro Icardi, Il Napoli si è mosso per chiudere la trattativa per Fernando Llorente. Llorente Napoli – Stando a quanto riportato dal giornalista Rai Ciro Venerato al portale CalcioNapoli24, lo spagnolo si legherà al Napoli per i prossimi due anni “Arrivano nuovi indizi, Fernando Llorente entro lunedì prossimo sarà un nuovo giocatore del Napoli: trapelano velate ...

CorSport : Il Napoli rinvia l’incontro con gli agenti di Llorente : l’incontro in programma per oggi con gli agenti di Fernando Llorente è stato rimandato. Forse all’inizio della prossima settimana, scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli aspetta anche di capire che intenzioni ha l’Inter. Sembra che i nerazzurri vogliano farsi avanti per lo spagnolo e il Napoli potrebbe anche scegliere di rinunciare. Anche considerando che po’ contare su Milik e Mertens come centravanti. L’accordo di massima con il ...

CdS – Llorente - domani l’entourage a Napoli! : Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’entourage di Fernando Llorente, attaccante spagnolo, attualmente disoccupato, arriverà domani in quel di Castel Volturno per avviare i primi colloqui ufficiali con Cristiano Giuntoli. Le prime richieste arrivate al Napoli – si legge dalle colonne del quotidiano – sono inaccettabili: lo spagnolo avrebbe voluto strappare un contratto triennale da 4 mln a ...

CorSport : Napoli - previsto per domani l’incontro con i manager di Llorente : Il Napoli non abbandona la pista Llorente. domani ci sarà l’incontro con il management del calciatore 34enne, scrive il Corriere dello Sport. Tante le squadre che lo corteggiano. Ieri le voci lo davano vicinissimo al Manchester United. Lo spagnolo è al suo ultimo contratto, ci arriva da parametro zero, ha la possibilità di spuntare l’ingaggio che preferisce. Gli sarebbe piaciuto un triennale a quattro milioni a stagione. Scrive il ...

Pedullà : “Il Napoli aspetterà Icardi per altri due - tre giorni. Llorente ha anche altre offerte” : Alfredo Pedullà, esperto di mercato per Sportitalia, ha analizzato la questione relativa a Icardi e il Napoli: “Icardi non è mai stato convinto della Roma e del Monaco. Il Napoli ha fatto la proposta più importante da 65 milioni. I contatti sono quotidiani e il Napoli ci prova con insistenza ma non c’è ancora la volontà del calciatore. Il Napoli aspetterà altri due, tre giorni ma non potrà aspettare troppo perché l’alternativa Llorente, ...

Llorente Napoli – Ancelotti caldeggia lo spagnolo : Tramite le colonne de Il Corriere dello Sport, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà scrive in merito alla pista che porterebbe Fernando Llorente a Napoli. Llorente Napoli – Secondo Pedullà, l’ex Tottenham sarebbe un “ritocco di spessore” caldeggiato da Mister Ancelotti. Quest’ultimo, nelle recenti interviste, ha sostenuto che chi mette il Napoli come priorità è sempre il benvenuto in azzurro. Llorente ad ...

CorSport : Napoli-Llorente - giovedì incontro con gli agenti per l’affare last minute : Se Icardi non dovesse lasciarsi convincere dalla corte del Napoli, il club punterebbe deciso su Fernando Llorente. Un affare last minute su cui il Napoli lavora da settimane. giovedì, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo incontro con gli agenti del calciatore per discutere di soldi e della durata del contratto. Sembra che la richiesta iniziale di 4 milioni di euro a stagione (per 3 anni) si sia ammorbidita. Llorente ha avuto molti ...

Di Marzio : “Icardi non ha aperto al Napoli che tra qualche giorno andrà su Llorente” : Gianluca Di Marzio dà i suoi aggiornamenti su Icardi. «Icardi non ha aperto al Napoli. Non ha ancora chiuso definitivamente, ma non ha mai aperto. Il Napoli non lo attenderà all’infinito e tra qualche giorno andrà su Llorente». «Icardi è disposto a rimanere all’Inter, e di rimanere fermo due anni. Nel suo entourage, stanno provando a convincere Icardi ad accettare Napoli». L'articolo Di Marzio: “Icardi non ha aperto al Napoli che tra ...

CorSport : La Lazio preme su Llorente ma Inter e Napoli hanno più carte da giocare : Su Llorente al momento è in vantaggio la Lazio, scrive il CorSport. Nel senso che i contatti tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore sono ormai frequenti. Llorente è svincolato ma ha un costo proibitivo. A 34 anni compiuti chiede un triennale. Al Tottenham guadagnava 4 milioni netti: se intende tornare a giocare in Italia deve abbassare le sue pretese. La Lazio può offrire un biennale da 2-2,5 a stagione, non di più. Il fratello ...