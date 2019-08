Napoli | Ancelotti ha voglia di stupire | «Mercato da dieci | vogliamo vincere»

Hirving Lozano al Napoli - Ancelotti : "È un giocatore completo che ha voglia di fare bene" : "Abbiamo acquistato un giocatore importante, molto forte, che aumenta il tasso qualitativo della squadra. Lozano è un ragazzo serio, disponibile, con una gran voglia di venire a Napoli e di fare bene". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'e

Fiorentina-Napoli - Ancelotti scatenato in conferenza : “Mercato da 10 - obiettivo scudetto”. E su Icardi… : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Fiorentina ha trattato diversi argomenti: dal mercato agli obiettivi stagionali fino alla formazione. Ancelotti presenta così la prima gara. “La squadra è motivata ed ha raggiunto una buona condizione fisica. Siamo un gruppo forte e competitivo con un obiettivo importante. Firenze è un campo difficile, ...

Di Marzio : “Ancelotti ha provato a contattare Icardi - il Napoli lo aspetterà (almeno) fino a lunedì” : Mentre la notizia mondana è che Mauro Icardi era alla festa di compleanno di Lautaro Martinez che ha compito 22 anni. La notizia di calciomercato è che Icardi non ha dato alcuna apertura al Napoli. Per Gianluca Di Marzio “il Napoli non ha deciso che la giornata di oggi fosse fondamentale. Non è la dead-line per il club. Anche perché vedrà gli agenti di Llorente non prima dei domenica o lunedì, dopo la prima giornata di campionato. La prossima ...

Gazzetta : partenza in salita per il Napoli. Ad Ancelotti manca il bomber : partenza in salita per il Napoli che, secondo la Gazzetta dello Sport, ha la doppia sfida più difficile di tutte le big. Non fossero bastati la Juve e Sarri, il pronti-via proprio con la lanciatissima Fiorentina che avrà Ribery e, soprattutto, va a mille, compatta in mezzo (Pulgar e Badelj non poca roba), con mille soluzioni davanti, da Vlahovic a Chiesa a Sottil. Ad Ancelotti manca il centravanti, un po’ perché Milik è infortunato, un ...

Llorente Napoli – Ancelotti caldeggia lo spagnolo : Tramite le colonne de Il Corriere dello Sport, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà scrive in merito alla pista che porterebbe Fernando Llorente a Napoli. Llorente Napoli – Secondo Pedullà, l’ex Tottenham sarebbe un “ritocco di spessore” caldeggiato da Mister Ancelotti. Quest’ultimo, nelle recenti interviste, ha sostenuto che chi mette il Napoli come priorità è sempre il benvenuto in azzurro. Llorente ad ...

CorSport : Verdi aspetta solo che Ancelotti ratifichi l’intesa del Napoli con il Torino : Il destino di Verdi è nelle pieghe che prenderà il mercato del Napoli. Manca ancora un tassello. Appena si chiuderà con un nuovo arrivo, Verdi passerà al Torino. L’accordo è già concluso da tempo. Dieci milioni per il prestito oneroso e altri dieci per il riscatto nel 2021. Se, nel frattempo, il Torino dovesse cederlo, i proventi sarebbero divisi a metà tra i due club. Ma serve ancora un innesto. Che sia James Rodriguez o Icardi o un altro ...

CorSport : James continua a sentire Ancelotti - se non ci sarà spazio al Real verrà a Napoli : Nonostante abbia vinto la sua personale battaglia con Zidane James si trova ancora in panchina, non un solo minuto giocato per il colombiano con il Real Madrid in questa stagione. Il che significa nessuna certezza. E questo lo sa bene James che, come riporta il Corriere dello Sport, non ha mai chiuso i suoi rapporti con il Napoli James Rodriguez non ha mai smesso di sentire gli Ancelotti: Carlo, dunque senior, è come un padre, e Davide, quindi ...

Napoli - se Mauro Icardi non arriva c'è già il "piano B" : un bomberone di peso per Ancelotti : Aveva chiesto una settimana, Mauro Icardi, per capire se il passaggio dall'Inter alla Juventus sia ancora possibile. Il Napoli, interessato all'ex attaccante nerazzurro, sta aspettando pazientemente ma intanto si prepara al "Piano B". Acquistato dal Psv il funambolico esterno offensivo messicano Hir

Repubblica – Per il Napoli strada in salita per Icardi. Ci prova anche Ancelotti a convincerlo : Icardi resta l’obbiettivo primario per l’attacco del Napoli che dopo Lozano pensa ad un bomber per completare la rosa. L’edizione odierna di Repubblica scrive che De Laurentiis non molla la trattativa e che Carlo Ancelotti è sceso in campo in prima persona per convincere l’argentino a dimenticare la Juve. Mauro Icardi sarebbe il profilo perfetto. Relativamente giovane ( ha 26 anni) e con un curriculum condito da ...

CdS – ICARDI-Napoli - Ancelotti si è mosso in prima persona : CdS – Per Icardi mister Ancelotti si è mosso in prima persona. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela che l’allenatore del Napoli si sarebbe mosso in prima persona per Mauro Icardi. Infatti, Ancelotti avrebbe telefonato al bomber argentino per ribadirgli il progetto del Napoli e spiegargli il ruolo centrale che la società vorrebbe affidargli. Icardi, a quanto pare, sarebbe rimasto piacevolmente piacevolmente ...

Poker del Barcellona contro il Napoli - Ancelotti sono fiducioso : Il Napoli ha perso nettamente il secondo test in Usa contro il Barcellona. Gli azzurri si sono arresi per 4-0 ad Ann Arbor

Se il Napoli non ascolta Ancelotti per gli acquisti e le cessioni - perché lo ha preso? : Il Napoli è forte ma non si è rinforzato Resto fedele alle mie idee. E quindi confermo ancora una volta la mia ammirazione per le capacità imprenditoriali del Presidente. Che con la sua politica aziendale illuminata ha messo in cassaforte la stabilità societaria del Napoli. Ciò posto non posso non fare alcune osservazioni oggettive. Le dichiarazioni di Giuntoli sono quanto meno risibili. Come sempre risibile è l’ovvio. “Siamo già molto ...

Napoli - Ancelotti : “Sono soddisfatto - abbiamo interpretato bene il primo tempo. Saremo pronti per il 24” : “Sono soddisfatto di quanto la squadra ha espresso nelle due sfide”. Carlo Ancelotti commenta la seconda amichevole col Barcellona che chiude la tournée azzurra negli States. Ad Ann Arbor i partenopei sono stati battuti 4-0. “Il primo tempo lo abbiamo interpretato bene. Poi siamo stati condizionati da due gol subìti in fuorigioco ad inizio ripresa”, ha spiegato il tecnico, “di fronte avevamo una grandissima ...

CorSport : Ancelotti pronto a chiamare Icardi. È lui la garanzia del Napoli : Sul Corriere dello Sport “il tour telefonico internazionale” di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha compiuto un personalissimo giro del mondo, telefonando a Manolas, ad Elmas, a Lozano e James, mettendoci la faccia e l’impegno per convincere i calciatori ad abbracciare il progetto del Napoli. Ora, scrive il quotidiano, ha già il numero di Icardi in agenda. Carlo Ancelotti ha attraversato il calcio e ne ha colto l’evoluzione ...