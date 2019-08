Nadia Toffa | 30 mila firme per intitolare a lei il reparto di Oncoematologia pediatrica a

Nadia Toffa : 30mila firme per intitolarle il reparto ospedaliero : Ha appena superato le 30mila firme la petizione online, sulla piattaforma Change.Org, per intitolare il reparto Oncoematologico pediatrico dell’ospedale SS.Annunziata di Taranto a Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto scorso a causa di un tumore. La petizione è stata lanciata nei giorni scorsi dall’utente Alessandra Marotta ed è rivolta al governatore della Puglia Michele Emiliano. Nel testo si legge che Toffa ...

Nadia Toffa - Gianluigi Nuzzi sbotta su Instagram : «Chi se ne frega di chi non c'era al funerale...» : Nadia Toffa, Gianluigi Nuzzi sbotta su Instagram: «Chi se ne frega di chi non c'era al funerale...». A pochi giorni dalla morte della conduttrice delle Iene, non si placa la...

Nadia Toffa - morta la nonna Maria Cocchi. Non ha retto al dolore : La nonna di Nadia Toffa è morta a pochi giorni di distanza dalla nipote. La nonna di Nadia si chiamava Maria Cocchi, aveva 97 anni e non avrebbe retto al dolore per la morte della nipote. Come riporta il portale “Montagne e Paesi”, la signora Maria era nata a Braone il 25 gennaio del 1922. Un doppio dolore per la famiglia di Nadia e per il piccolo paese. I funerali della donna sono stati celebrati il 20 agosto a Cerveno, in ...

Nadia Toffa - Alessandro Milan la ricorda/ "Mi vengono i brividi se penso che lei..." : Nadia Toffa, il ricordo di Alessandro Milan sul settimanale Oggi: "Mi vengono i brividi se penso che lei...". Il retroscena sulla giornalista...

“Vergogna!”. A pochi giorni dalla morte di Nadia Toffa - Maurizio Costanzo rompe il silenzio : La morte di Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene venuta a mancare il 13 agosto 2019, ha lasciato tutti sconvolti. Nadia Toffa era una persona che era entrata nelle vite di tutti. Ma Nadia Toffa era malata: da due anni aveva un tumore grave che se l’è portata via. Ma lei, negli anni della malattia, ha combattuto col sorriso sulla bocca senza mai perdere il coraggio e la speranza. Tanti personaggi della televisione, dopo la morte di Nadia, hanno ...

Nadia Toffa E I NONNI FELICI/ "Per loro era come una figlia da proteggere" : NADIA TOFFA e i NONNI FELICI: nei servizi 'Le Iene' l'affetto per gli anziani. "Per loro era come una figlia da proteggere", dice don Maurizio Patriciello.

Nadia Toffa - bufera su Joe Bastianich : il gesto che non va giù : La morte di Nadia Toffa ha scosso tutti. La conduttrice e inviata de Le Iene si è spenta il 13 agosto mattina dopo aver combattuta una lunga battaglia contro il cancro. Aveva solo 40 anni. Dal principio Nadia ha affrontato la malattia con coraggio e positività, aggiornando continuamente i suoi tanti fan che ora continuano a piangerla e a ricordarla sui social. Appresa la triste notizia, anche numerosi colleghi e personaggi del mondo dello ...

Nadia Toffa l’ultimo post il 1 luglio con il suo cane Totò e il messaggio commovente de Le Iene «Chi ha vissuto come te non perde mai» : L'addio de Le Iene a Nadia Toffa, il suo ultimo post il 1 luglio «Io e Totò unite contro l'afa» Nadia Toffa ci ha lasciato questa mattina all’età di 40 anni compiuti soltanto lo scorso 10 giugno. ...

Nadia Toffa - morta la nonna Maria : non ha retto al dolore per la perdita della nipote : Non ha retto al dolore per la morte della nipote Nadia Toffa e pochi giorni dopo Maria Cocchi, nonna della conduttrice, è volata in cielo. I funerali della donna sono stati celebrati il 20 agosto a Cerveno, in provincia di Brescia, solo quattro giorni dopo quelli della giornalista de Le Iene. La famiglia, già distrutta dalla perdita di Nadia a soli 40 anni, ha mantenuto lo stretto riserbo sulla notizia per vivere questo momento difficile lontano ...