Musumeci per l' autonomia | ma alla Lega auguro non ritorno al Governo

Governo : Musumeci - 'per il bene dell'Italia spero non ci sia un ritorno Lega-M5S' : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - “L’ho detto nelle ultime settimane e lo ripeto: per il bene dell’Italia e del Sud in particolare mi auguro che non ci sia un ritorno di un Governo Lega/M5S. Auspico, invece, che si torni presto ad un Governo con tutte le forze di centrodestra, secondo lo schema che già

Governo : Musumeci - ‘per il bene dell’Italia spero non ci sia un ritorno Lega-M5S’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – ‘L’ho detto nelle ultime settimane e lo ripeto: per il bene dell’Italia e del Sud in particolare mi auguro che non ci sia un ritorno di un Governo Lega/M5S. Auspico, invece, che si torni presto ad un Governo con tutte le forze di centrodestra, secondo lo schema che già oggi guida la maggioranza delle Regioni e dei Comuni”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello ...

Dissesto idrogeologico in Sicilia - Musumeci : “Altri 20 milioni per fiumi e torrenti” : “Per il secondo anno consecutivo, e non era mai accaduto nel passato, in Sicilia stiamo operando una capillare e preventiva sistemazione idraulica dei corsi d’acqua che, con l’arrivo delle piogge, rischiano di esondare provocando, così come troppo spesso è accaduto in passato, disastri e vittime“. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, commentando l’approvazione della rimodulazione delle ...

Sicilia : Musumeci - 'sei milioni per il porto di Linosa' (2) : (AdnKronos) - Dopo un breve sopralluogo ai ruderi di quella che avrebbe dovuto essere la stazione marittima, Musumeci ha visitato il dissalatore di Linosa - l'impianto funziona regolarmente e gli unici interventi che sarebbero necessari sono la rimozione di due grandi cisterne ormai inutilizzate e d

Sicilia : Musumeci - 'sei milioni per il porto di Linosa' : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Uno stanziamento di circa sei milioni di euro per la messa in sicurezza del porto di Linosa, nelle isole Pelagie. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante la sua visita, a tappe serrate, sull'isola. "Ieri sera, la giunta region

Sicilia : Musumeci - ‘sei milioni per il porto di Linosa’ (2) : (AdnKronos) – Dopo un breve sopralluogo ai ruderi di quella che avrebbe dovuto essere la stazione marittima, Musumeci ha visitato il dissalatore di Linosa – l’impianto funziona regolarmente e gli unici interventi che sarebbero necessari sono la rimozione di due grandi cisterne ormai inutilizzate e del vecchio impianto di dissalazione – e i resti dell’acquedotto per il quale verranno valutati gli interventi ...

Sicilia : Musumeci - ‘sei milioni per il porto di Linosa’ : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – Uno stanziamento di circa sei milioni di euro per la messa in sicurezza del porto di Linosa, nelle isole Pelagie. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante la sua visita, a tappe serrate, sull’isola. “Ieri sera, la giunta regionale ha approvato uno stanziamento di circa sei milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza dell’attracco di ...

Incendi : M5S - 'emergenza per la Sicilia - Musumeci ne prenda atto' : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Ne abbiamo abbastanza di aggiornare con intollerabile puntualità la contabilità degli ettari di boschi Siciliani andati in fumo. Di questo passo ai nostri figli lasceremo un cumulo di cenere. La stalla va chiusa mentre qualche bue è ancora dentro, non quando sono tutti

Incendi : M5S - ’emergenza per la Sicilia - Musumeci ne prenda atto’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Ne abbiamo abbastanza di aggiornare con intollerabile puntualità la contabilità degli ettari di boschi Siciliani andati in fumo. Di questo passo ai nostri figli lasceremo un cumulo di cenere. La stalla va chiusa mentre qualche bue è ancora dentro, non quando sono tutti irrimediabilmente scappati. Musumeci ne prenda atto e corra ai ripari subito, cominciando a considerare quella degli Incendi come ...

Sicilia : Musumeci ad Acquedolci per premiare studenti meritevoli : (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sarà domani ad Acquedolci, in provincia di Messina. L’occasione è data dalla premiazione - che si terrà nell’Aula consiliare del Comune, a partire dalle ore 18 - degli studenti neo diplomati con 100 e 100 e lode del comprensorio nebr

Sicilia : Musumeci ad Acquedolci per premiare studenti meritevoli : (AdnKronos) – Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sarà domani ad Acquedolci, in provincia di Messina. L’occasione è data dalla premiazione – che si terrà nell’Aula consiliare del Comune, a partire dalle ore 18 – degli studenti neo diplomati con 100 e 100 e lode del comprensorio nebroideo. Ad accogliere il governatore sarà il sindaco del cittadina Alvaro Riolo, insieme ai primi cittadini ...

Sicilia : Musumeci ad Acquedolci per premiare studenti meritevoli : (AdnKronos) – Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sarà domani ad Acquedolci, in provincia di Messina. L’occasione è data dalla premiazione – che si terrà nell’Aula consiliare del Comune, a partire dalle ore 18 – degli studenti neo diplomati con 100 e 100 e lode del comprensorio nebroideo. Ad accogliere il governatore sarà il sindaco del cittadina Alvaro Riolo, insieme ai primi cittadini ...

Terremoto : Musumeci - ‘parola Conte - firmerà per commissario’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Conte mi ha assicurato che firmerà la proposta congiunta, quindi che il commissario per il sisma, l’ex procuratore Salvatore Scalia, potrà essere messo delle condizioni di avviare la ricostruzione” del sisma che colpì nell’ottobre 2018 la zona dell’Etna. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, lasciando la riunione del Cipe a Palazzo Chigi.L'articolo Terremoto: ...

Terremoto : Musumeci - 'parola Conte - firmerà per commissario' : Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Conte mi ha assicurato che firmerà la proposta congiunta, quindi che il commissario per il sisma, l'ex procuratore Salvatore Scalia, potrà essere messo delle condizioni di avviare la ricostruzione" del sisma che colpì nell'ottobre 2018 la zona dell'Etna. Così il governat