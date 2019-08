MotoGp – Nel pre-conferenza a Silverstone intensa chiacchierata tra Valentino Rossi e

VIDEO MotoGp - pazza Silverstone! 5 vincitori diversi nelle ultime 5 edizioni : Domani, con le prime due sessioni di prove libere, scatterà ufficialmente il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. nelle ultime edizioni della gara di Silverstone si può dire che sia successo davvero di tutto. Dalla cancellazione di dodici mesi fa per colpa di un asfalto che non permetteva il drenaggio della pioggia, fino alle cinque edizioni precedenti che hanno visto altrettanti vincitori diversi. Nel 2013, infatti, fu Jorge Lorenzo ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Speriamo nel bel tempo - l’anno scorso è stato un incubo” : A motorionline.com parla Valentino Rossi alla vigilia del GP di Gran Bretagna del Motomondiale: il pilota di Tavullia ama il circuito britannico ed è deciso a ben figurare, anche se l’incognita meteo giocherà un ruolo importante, ed è una spada di Damocle per l’italiano, al quale piacerebbe correre sull’asciutto. Di seguito le sue dichiarazioni: “Adoro Silverstone, è tra i miei primi 5 circuiti preferiti. Mi piace molto ...

MotoGp - Valentino Rossi : “A Silverstone di solito la Yamaha è veloce. Speriamo nel meteo” : Torna in scena la MotoGP che vola in Gran Bretagna per il Gran Premio di Silverstone. Una pista favorevole a Valentino Rossi, che in Inghilterra ha vinto ben otto volte in carriera. Il Dottore sembra essersi ripreso dopo un inizio di stagione balbettante e punta in alto, magari provando a centrare il podio. Le sue parole riportate dall’ANSA alla vigilia: “Adoro Silverstone, è tra i miei primi 5 circuiti preferiti. Mi piace molto ...

MotoGp - GP di Finlandia nel 2020 : collaudato il tracciato. Pirro : “Il KymiRing è troppo lento - quasi sempre in prima e seconda marcia” : Nel 2020 si correrà il GP di Finlandia, nuova gara inserita nel calendario del Motomondiale. L’appuntamento sarà sul nuovissimo KymiRing, un impianto situato nelle vicinanze di Kouvala cioè 150 km a nord-est della capitale Helsinki: si ritornerà al Nord dopo addirittura 37 anni dall’ultima volta quando le due ruote andarono in scena sul pericolosissimo tracciato di Imatra dove perse la vita Jock Taylor. Nella giornata di ieri si sono ...

MotoGp : Daniel Pedrosa non ha intenzione di sostituire Zarco in KTM nel 2020 e continuerà nel ruolo di Test Rider : La fine del rapporto tra Johann Zarco e la KTM ha di fatto liberato un posto vacante nel team ufficiale austriaco in vista del 2020 e tra i possibili sostituti si è pensato subito a Daniel Pedrosa, attuale Test Rider KTM. Lo spagnolo svolge il ruolo di collaudatore per il costruttore austriaco ma sembra non essere intenzionato a tornare in MotoGP a tempo pieno dopo aver annunciato il ritiro dalle corse alla fine della scorsa stagione. Il tre ...

MotoGp - Dovizioso vs Marquez : il forlivese in vantaggio nel computo dei corpo a corpo dal 2017 - lo spagnolo ha cambiato tattica : Alcuni giorni sono trascorsi ma l’emozione del confronto a Spielberg (Austria) tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ancora c’è. L’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP è stato animato dal duello tra i due alfieri di Ducati e di Honda che si sono confrontati a viso aperto, senza tatticismi di sorta. Un confronto in vecchio stile, cercando di forzare ogni staccata come fosse l’ultima. Il numero da circo del ...

MotoGp - Johann Zarco si sfoga su L’Equipe : “La mia carriera non finisce qui - ma nel 2020 non sarò in MotoGp” : Il rapporto tra Johann Zarco e la KTM è stato molto complicato fin dai primi test di Jerez a fine 2018 ma nessuno si sarebbe potuto immaginare un epilogo così amaro. Il pilota francese ha rescisso il contratto che lo legava con la casa austriaca fino al 2020 ed ha così messo la parola fine ad un’esperienza da dimenticare al più presto in modo da resettare e da ripartire con grande energia. Il due volte campione del mondo di Moto2 si è ...

MotoGp - Luigi Dall’Igna : “Jorge Lorenzo non sarà in Ducati nel 2020 - ora vediamo di chiudere l’anno al meglio” : Con ancora negli occhi la splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP, il direttore di Ducati Corse Luigi Dall’Igna fa il punto della situazione sulle notizie di mercato piloti che erano trapelate nel corso del fine settimana del Red Bull Ring. “Il discorso Jorge Lorenzo è chiuso, ovviamente – le parole riportate da Marca.com – Nella prossima stagione sarà ancora in sella alla ...

MotoGp – Joan Mir dimesso dall’ospedale : il pilota Suzuki procede a passo spedito nel suo percorso di guarigione : Joan Mir finalmente dimesso dall’ospedale di Barcellona: il pilota Suzuki proseguirà a casa le cure per il recupero dalla contusione polmonare rimediata a Brno Joan Mir prosegue il suo cammino sulla via della guarigione dall’infortunio rimediato a causa di una caduta durante i test di Brno. Il pilota spagnolo, curato inzialmente al centro medico del circuito, è stato trasferito prima all’Ospedale Universitario Bohonice, nel quale è ...

MotoGp - KTM resterà nella classe regina fino al 2026 ma si chiama fuori dalla Moto2 : La KTM rimarrà in MotoGP almeno fino al 2026, la scuderia austriaca si è impegnata per altre sette stagioni e rimarrà nella classe regina nonostante i deludenti risultati di quest’anno. Ad annunciarlo sono stati Stefan Pierer (CEO di KTM) e Carmelo Ezpeleta (CEO di Dorna) alla vigilia del GP d’Austria che si correrà oggi pomeriggio a Spielberg. Il marchio di Mattighofen, però, ha deciso di chiamarsi fuori dalla Moto2: non produrrà ...

MotoGp - Marc Marquez nella storia : record di pole position - battuto il primato di Doohan! : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019 e per la 59esima volta in carriera scatterà davanti a tutti in una gara della classe regina. Lo spagnolo è diventato così l’uomo con il maggior numero di pole position nella categoria regina, oggi l’alfiere della Honda è infatti riuscito a battere lo storico record dell’australiano Michael Doohan che si era fermato a quota 58 nella vecchia “classe ...

MotoGp - Marc Marquez non si fida di Dovizioso : “sbircerò la sua gomma - nel caso decidesse di spingere…” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp d’Austria, mettendo nel mirino Dovizioso in vista della gara di domani Pole position storica per Marc Marquez in Austria, lo spagnolo infatti supera Mick Doohan nella classifica all-time in top class, suggellando una giornata davvero pazzesca. AFP/LaPresse La concentrazione del campione del mondo però è focalizzata già nella giornata di domani, quando toccherà tenere a bada ...

MotoGp – Terminate le FP4 in Austria : Vinales beffa Dovizioso nel finale - Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI] : Il pilota spagnolo della Yamaha domina la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Dovizioso e Marc Marquez Maverick Viñales si prepara come meglio non potrebbe alle qualifiche del Gp d’Austria, lo spagnolo infatti comanda la quarta e ultima sessione di prove libere, chiudendo di pochissimo davanti ad Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha ferma il crono sull’1:23.983, tenendo ...

VIDEO MotoGp - nuova carena per la Honda nel GP d’Austria : ali sull’anteriore per Marquez : nuova carena per la Honda in occasione del GP d’Austria, sulla moto di Marquez compaiono due alette all’anteriore, la bocca ha una forma differente. Di seguito il VIDEO della nuova carena della Honda per il GP d’Austria, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sullo tracciato di Spielberg. VIDEO nuova carena Honda MARC Marquez: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...