Moto Gp | a Silverstone arriva l' asfalto anti-pioggia per evitare un' altra figuraccia

MotoGp – Nel pre-conferenza a Silverstone intensa chiacchierata tra Valentino Rossi e Lorenzo : Marquez emarginato - il web se la ride [FOTO] : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi ’emarginano’ Marc Marquez nel pre-conferenza di Silverstone E’ finalmente iniziato il nuovo weekend di gara della MotoGp: tra qualche ora i piloti scenderanno in pista per le prime prove libere del Gp della Gran Bretagna, ma già ieri sono stati protagonisti nel paddock di Silverstone tra conferenze stampa ed incontri con i fan. E’ stata una ‘scenetta’ nel pre-conferenza ad ...

MotoGp - Crutchlow spiazza tutti a Silverstone : il pilota britannico ammette di pensare al ritiro! : Il pilota britannico ha ammesso come questo in essere potrebbe essere l’ultimo contratto della sua carriera La carriera di Cal Crutchlow potrebbe essere arrivata quasi al capolinea, il contratto in scadenza nel 2020 potrebbe essere l’ultimo per il pilota britannico. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse A rivelarlo è lo stesso rider della Honda LCR ai microfoni di BT Sport, un’intervista a cuore aperto nel corso della quale ...

MotoGp - frecciata velenosa di Marquez contro Lorenzo : fischiano le orecchie del maiorchino a Silverstone : Il pilota spagnolo ha commentato il comportamento del proprio compagno di squadra, lanciandogli una velata frecciatina L’argomento del media day del Gp di Silverstone non poteva che essere Jorge Lorenzo e il suo contatto con la Ducati, una voce uscita due settimane fa durante il week-end austriaco prima che sparisse dopo l’ufficialità del rinnovo di Jack Miller in Pramac. Alessandro La Rocca /LaPresse Sulla questione è stato ...

MotoGp – Marquez non si sbilancia a Silverstone : “il nostro obiettivo è portare punti per il campionato” : Marc Marquez con i piedi per terra: le parole dello spagnolo in conferenza stampa a Silverstone Riflettori puntati sui piloti in sala stampa a Silverstone: i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista, dopo una settimana di pausa, per il Gp della Gran Bretagna. Motivati a gareggiare in terra inglese, dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, i piloti non vedono l’ora di scendere in pista, anche per scoprire ...

Cal Crutchlow MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Silverstone è una gran pista - per me è un evento speciale” : Appuntamento casalingo alle porte per Cal Crutchlow, pronto a regalare grandi emozioni ai suoi tifosi nel gran Premio di gran Bretagna 2019, dodicesima prova del Mondiale MotoGP. Il britannico sta attraversando un buon periodo di forma in cui ha raccolto un clamoroso terzo posto in Germania ed un quinto in Repubblica Ceca, mentre nell’ultima gara in Austria è caduto nel corso del primo giro. Il 33enne di Coventry ha dimostrato nelle ultime ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Avevamo bisogno di questa vittoria - Silverstone è una delle mie gare preferite”” : Sono passate poco meno di due settimane dall’indimenticabile domenica del Gran Premio d’Austria, in cui Andrea Dovizioso ha regolato Marc Marquez in volata con il sorpasso decisivo effettuato all’ultima curva. Il forlivese classe 1986 è così tornato al successo dopo cinque mesi di digiuno ed ha guadagnato cinque punti in classifica nei confronti di Marquez, sempre al comando con 58 punti di margine sul “Dovi”. Nel ...

MotoGp – A Silverstone tutta la verità di Jorge Lorenzo : “se ho contattato Ducati? Posso dire che…” : Jorge Lorenzo chiarisce i rumors di mercato durante il suo stop per infortunio: la verità del maiorchino della Honda in conferenza stampa a Silverstone Riflettori puntati sui piloti in sala stampa a Silverstone: i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista, dopo una settimana di pausa, per il Gp della Gran Bretagna. Motivati a gareggiare in terra inglese, dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, i piloti non ...

MotoGp – Petrucci ironico a Silverstone : “un’altra tripletta italiana? Si - ma…” : Danilo Petrucci sogna un’altra tripletta tutta italiana a Silverstone: le parole del ternano della Ducati in Gran Bretagna Si corre domenica il Gp della Gran Bretagna di MotoGp: dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, tutti i piloti sperano nel bel tempo e non vedono l’ora di poter gareggiare su una pista che piace molto a tutti i campioni delle due ruote. AFP/LaPresse Motivato e pronto a far bene in sella alla ...

MotoGp – Dovizioso non abbassa la guardia : “eccitati di correre a Silverstone! Subentreranno anche Yamaha e Suzuki” : Andrea Dovizioso carico e motivato per il Gp di Silverstone: le parole del forlivese della Ducati alla vigilia della gara britannica I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara: oggi a Silverstone si terrà la tradizionale conferenz stampa per poi scendere in pista domani per le prime sessioni di prove libere. Reduce dalla vittoria strepitosa in Austria, grazie al sorpasso all’ultima curva su Marc Marquez, Andrea ...

VIDEO MotoGP - pazza Silverstone! 5 vincitori diversi nelle ultime 5 edizioni : Domani, con le prime due sessioni di prove libere, scatterà ufficialmente il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. nelle ultime edizioni della gara di Silverstone si può dire che sia successo davvero di tutto. Dalla cancellazione di dodici mesi fa per colpa di un asfalto che non permetteva il drenaggio della pioggia, fino alle cinque edizioni precedenti che hanno visto altrettanti vincitori diversi. Nel 2013, infatti, fu Jorge Lorenzo ...

MotoGp - la Ducati vuole il bis a Silverstone : dieci cose da sapere sul Gran Premio d’Inghilterra : Due anni fa la Ducati di Dovizioso si impose sul tracciato inglese, al momento quella rimane l’ultimo successo a Silverstone dopo la cancellazione di dodici mesi fa per pioggia Ormai da molti anni la terza e ultima gara di agosto per la MotoGp è il British Grand Prix, uno degli eventi più affascinanti del campionato mondiale che si svolge sul circuito di Silverstone in Inghilterra. Scopriamo di seguito 10 dati essenziali sulla ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : a Silverstone riparte il duello Marquez-Dovizioso - ma occhio Yamaha e Suzuki : Con ancora negli occhi lo splendido duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez nel corso del Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP, il Circus si trasferisce più a nord, in Inghilterra, più precisamente nel Northamptonshire, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Siamo giunti al 12esimo appuntamento della stagione e, quindi, a otto fine settimana dalla conclusione. Marc Marquez sbarca a Silverstone con un margine di ben 58 punti su Andrea ...

Motogp a Silverstone - Rossi fiducioso ma c'e' l'incognita meteo : Motogp a Silvestone, Rossi fiducioso. Un circuito che esalta le caratteristiche della sua M1 potrebbe essere l'occasione buona per risalire sul podio.

MotoGp – Meregalli lancia la carica : “Maverick e Vale non vedono l’ora di correre a Silverstone” : La Yamaha pronta per il weekend di gara della Gran Bretagna: le sensazioni di Maio Meregalli alla vigilia del Gp di Silverstone Domenica i campioni della MotoGp si sfideranno sul circuito di Silverstone per un nuovo appuntamento della stagione 2019. La Yamaha arriva in terra inglese con sensazioni positive, poichè il circuito britannico si adatta bene alla M1: “abbiamo avuto un inizio frenetico nella seconda metà della stagione, ma ...