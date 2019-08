Morto lo chef italiano di Cipriani a New York | Andrea Zamperoni era scomparso da sabato

Trovato Morto Andrea Zamperoni - capo chef di Cipriani Dolci : Trentatré anni, lavorava a New York da poco più di un anno e in precedenza aveva lavorato per la stesso ristorante a Londra. Non si avevano sue notizie da sabato notte

Usa - ritrovato Morto lo chef Andrea Zamperoni : il corpo era in un ostello : Lo ha riconosciuto il gemello, Stefano, appositamente giunto a New York dall’Italia per seguire da vicino le ricerche del fratello scomparso. Infatti il corpo ormai privo di vita di Andrea Zamperoni è stato ritrovato giovedì, ravvolto in una coperta, in una camera al primo piano del Kamway Lodge, un ostello del Queens, lo stesso quartiere della Grande Mela in cui lo chef di 33 anni abitava. La vittima era alla guida di Cipriani Dolci, ristorante ...

Chef Morto - era avvolto in una coperta : 23.00 Sarebbe stata una telefonata anonima a indirizzare la polizia di New York all' ostello nel distretto Queens, dov'è stato rinvenuto il corpo di Andrea Zamperoni. La polizia è stata chiamata per la presenza di un "uomo privo di sensi". Il corpo era avvolto in una coperta. La polizia attende l'esito dell'autopsia per determinare le cause della morte. Zamperoni abitava a Flushing, Queens, dove era stato visto l'ultima volta, tra sabato e ...

