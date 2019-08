Miley Cyrus licenziata dal film Hotel Transylvania per una foto

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Carlo Lanna Non è un buon momento perche, dopo il divorzio da Liam Hemsworth, chiede scusa per il suo temperamento e ricorda persino un avvenimento del 2011 É bersagliata su più fronti a causa del recente divorzio da Liam Hemsworth.si è affidata a Twitter per esprimere tutto il suo rammarico per quanto è accaduto di recente alla sua vita di coppia, ma il temperamento fuori dagli schemi non smette di creare scompiglio nella comunità. Ma la situazione è più complessa del previsto. È bastato un tweet per alzare un polverone che sul web si è sparso a vista d'occhio. L’ex diva dei più giovani sta cercando di scusarsi per gli errori e per le prese di petto che ha intrapreso nel corso del tempo, affermando che il vero nemico da combattere è quel suo temperamento un pò fuori dagli schemi. Sono molti gli argomenti che vengono snocciolati nella lunga serie di ...

