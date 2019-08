Milan-Strinic | rescissione consensuale del contratto | per il croato zero presenze in

Fonte : milanworld

(Di venerdì 23 agosto 2019) Continuano le operazioni di sfoltimento della rosa in casa. Dopo l’addio di Cutrone, passato al Wolverhampton per 23 milioni di euro, e la probabile cessione di Diego Laxalt, finito nel mirino dell’Atalanta, la dirigenza rossonera ha rescisso consensualmente ilcon Ivan. Il difensorenon è mai sceso in campo con la maglia rossonera, complice anche dei problemi cardiaci – nella passata stagione – che non gli hanno permesso di allenarsi con la squadra per sei mesi. Manca ancora l’ufficialità dellacontrattuale di, che secondo Sky Sport dovrebbe arrivare nella giornata odierna. Se ne va, dunque, un altro degli acquisti della precedente gestione rossonera.era stato portato ao da Massimiliano Mirabelli, che lo aveva prelevato a parametrodopo l’esperienza alla Sampdoria. L'articolo ...

