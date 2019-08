Milan | Leao si racconta | l’esultanza | l’idolo e gli obiettivi con i rossoneri

Milan - presentati Leao e Duarte : indicazioni importanti di Maldini sul mercato rossonero : Oltre a Bennacer, presentati alla stampa anche Rafael Leao e Leo Duarte. Queste le parole dell’attaccante portoghese: “Sono davvero felice di avere l’opportunità di far parte di questo grande club. È un sogno essere qui, le persone di questo club hanno fatto la differenza, hanno dimostrato di credere fortemente in me e di volermi”, ha dichiarato il giocatore prelevato dal Lille. Sul suo ruolo preferito, Leao ha ...

Milan - Giampaolo : “Spunti per riflettere e migliorarci. Paquetà è una mezzala”. Bonaventura e Leao… : “Questa partita ci offre spunti su cui riflettere, lavorare e migliorarci”. E’ il commento di Marco Giampaolo, allenatore del Milan, dopo la vittoria per 2-0 sul Feronikeli a Prishtina, nella penultima amichevole del precampionato. “Si è giocato a ritmi più bassi rispetto alle precedenti partite”, ha spiegato il tecnico rossonero a Milan Tv. “Anche in questo genere di partite c’è sempre qualche ...

Il Milan rilancia Andrè Silva - convocato per lo United : presente anche Rafael Leao : Il Milan continua la preparazione agli ordini dell’allenatore Giampaolo, il club rossonero si candida ad essere protagonista per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo allenamento mattutino per il club rossonero prima per la partenza per Cardiff, il Milan affronterà sabato alle 18.30 il Manchester United nella terza partita della International Champions Cup. Il tecnico Giampaolo ha convocato 22 calciatori, in ...

Milan - i segreti di Leao : “sceglievo sempre i rossoneri alla Play Station. La mia esultanza? Ve la spiego…” : Il nuovo attaccante del Milan ha parlato del suo arrivo in rossonero, soffermandosi anche sui propri obiettivi per la stagione Un nuovo attaccante per il Milan, Rafael Leao è pronto a prendersi la scena affiancando Piatek nel reparto offensivo rossonero. L’ex giocatore del Lille ha espresso le sue prime sensazioni ai microfoni di Milan TV, rivelando di avere una passione per la società di via Aldo Rossi fin da ...

Milan - Leao si presenta : caratteristiche - idoli rossoneri da bambino e grandi motivazioni : Rafael Leao, nuovo acquisto del Milan, si presenta in un’intervista ai microfoni di Milan Tv. Ecco le sue parole. “Spero di aiutare Piatek con tanti assist. Più gol farà lui, meglio andrà la squadra e io sono qui per far sì che il Milan possa raggiungere i suoi obiettivi. Sono venuto qui per dare il massimo, per aiutare la squadra a prescindere dal ruolo che mi darà il mister. Sono veloce e mi piace puntare l’uomo. Mi ...

Rafael Leao è ufficialmente del Milan - contratto di cinque anni : ecco chi è il nuovo attaccante : Rafael Leao è un nuovo giocatore del Milan. Dopo lo sbarco a Malpensa e le visite mediche di rito, è arrivata anche l’ufficialità da parte del club rossonero. L’attaccante portoghese arriva «a titolo definitivo sottoscrivendo un contratto quinquennale», fa sapere il Milan in una nota sul proprio sit

Milan - ufficiale Rafael Leao : le cifre dell’operazione : Milan Rafael Leao – «AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal LOSC Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Concei?ão Leão. L’attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale». Con queste parole il club rossonero ha comunicato l’arrivo a titolo definitivo […] L'articolo Milan, ufficiale Rafael Leao: le ...

Calciomercato Milan - giornata di visite mediche alla Madonnina : prima tocca a Leao e poi a Duarte : Questa mattina l’attaccante portoghese si è presentato presso la clinica Milanese per sottoporsi alle visite mediche, nel pomeriggio invece sarà il turno di Duarte giornata impegnativi oggi per i dottori della clinica ‘La Madonnina‘ di Milano, considerando l’overbooking di visite mediche programmate dal Milan. CARL DE SOUZA / AFP In mattinata infatti è arrivato Rafael Leao, sbarcato ieri in Italia per risolvere le ...

Milan - visite mediche per l’attaccante Leao : entusiasmo in casa rossonera [VIDEO] : Il Milan ha piazzato un colpo importante per l’attacco, si tratta di Rafael Leao che sarà la spalla di Piatek, non si conclude così il calciomercato dei rossoneri, si pensa anche ad un assalto a Correa dell’Atletico Madrid con quest’ultimo impiegato nel ruolo di trequartista con Paqueta dunque mezzala, la soluzione stuzzica Giampaolo. Nel frattempo l’ex Lilla è arrivato in Italia per le visite mediche, poi la firma ...

