Mia figlia ha perso una mamma straordinaria Il marito della donna morta di

Romina Power - lo struggente ricordo di Ylenia su Instagram : “La Mia bella figlia” : Romina Power ricorda ancora una volta Ylenia Carrisi, con un post commovente su Instagram dedicato alla figlia scomparsa. L’attrice americana e Al Bano Carrisi non hanno mai dimenticato la giovane svanita nel nulla il 31 dicembre del 1993. Biondissima, sorridente e stupenda: Ylenia era piena di vita e di sogni quando sparì, lasciando un enorme vuoto nel cuore dei suoi cari. Un dolore lancinante con cui la famiglia ancora oggi è costretta a ...

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi : “La Mia bella figlia quando le estati erano gioiose” : Ylenia Carrisi conserverà sempre un posto d'onore nel cuore di Al Bano e Romina Power. La figlia dei due artisti è scomparsa il 31 dicembre del 1993. In queste ore, Romina ha voluto ricordarla con una foto che la ritrae radiosa mentre prende il sole: "La mia bella Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose".Continua a leggere

Costanza Caracciolo rivela : “Ecco perché non mostro il volto di Mia figlia” : Costanza Caracciolo spiega perché non ha ancora mostrato il volto di sua figlia sui social Oggi per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è una giornata molto speciale. La loro figlioletta, Stella, compie 9 mesi. La bambina è nata nel Novembre del 2018 facendo la felicità di mamma e papà che, da molto, desideravano proprio un […] L'articolo Costanza Caracciolo rivela: “Ecco perché non mostro il volto di mia figlia” proviene da ...

Bar Refaeli mamma sexy : la foto in bikini in casa. «L'ha scattata Mia figlia di 3 anni» : Bar Refaeli, una delle top model più belle del mondo, è diventata mamma da qualche anno: sui social non ha quasi mai però mostrato le sue figlie, Liv di 3 anni ed Elle che a...

Salvini contestato a La Spezia : 'Scemo? Non lo dice neanche Mia figlia che ha sei anni' : Matteo Salvini non ha mai perso il contatto con i suoi contestatori. Anche quando il governo era all'apice dell'armonia ai suoi comizi facevano capolino diverse persone pronte a far valere in maniera "rumorosa" il loro dissenso nei confronti del Ministro dell'Interno. Ora che il capo del Carroccio ha scelto di togliere il sostegno al governo presieduto da Giuseppe Conte, le contestazioni verso i suoi confronti sono addirutta aumentate. È ...

Crisi - Salvini contro Renzi : “Non lo vota neanche la sua famiglia”. Contestatori fischiano per 40 minuti : “Scemo? Neppure Mia figlia di 6 anni” : “Farò tutto quello che è umanamente e democraticamente possibile perché Renzi e la Boschi non governino più”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in comizio a La Spezia, la sera del 14 agosto. Per tutta la durata del comizio un gruppo di Contestatori, circa 600, ha intonato canti e urlato slogan contro il ministro dell’Interno. L'articolo Crisi, Salvini contro Renzi: “Non lo vota neanche la ...

Sossio Aruta : “Da Mia figlia pretenderò serietà - non voglio che sia una donna facile” : Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno rilasciato un'intervista a 'Uomini e Donne Magazine'. A ottobre diventeranno genitori della piccola Bianca. L'ex cavaliere del Trono Over è ansioso di prendere tra le braccia la sua bambina. Ha spiegato che da lei pretenderà "più serietà" perché vuole che "si renda conto di quanto vale".Continua a leggere

Cara figlia Mia - immagino per te un mondo migliore di questo : Ciao amore mio, quando mi leggerai probabilmente sarai una piccola donna che si affaccia al mondo, quel mondo così martoriato al quale ho deciso di affidarti. Ecco amore, ti scrivo queste righe perché ti immagino avida di lettura come me e piena di curiosità come tutte le persone intelligenti sanno essere, perché sono convinta che tu possa capire quanto sia difficile per me e papà vivere in un’epoca così buia e triste come quella della quale ti ...

Purché finisca bene – Mia moglie - Mia figlia - due bebè : trama - cast e curiosità : Per il ciclo Purché finisca bene, Rai1 ripropone una produzione del 2016 che vanta nel cast la coppia d’assi Neri Marcorè e Serena Autieri (che quest’anno sarà impegnata anche con il doppiaggio del secondo film di Frozen). Mia moglie, mia figlia, due bebè va in onda domenica 4 agosto, dalle 21.25 circa, su Rai1. Purché finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè, film in onda domenica 4 agosto: trama Antonio Novelli (Neri ...

Bibbiano - il racconto di Stefania : “Mia figlia portata via con l’inganno” : Stefania e Marco, due giovani genitori di Reggio Emilia, da tre mesi non hanno notizie delle figlia, portata via dagli assistenti sociali che si erano spacciati per operatori dell'ENPA, l'Ente Nazionale di Protezione Animali. "Non so dove l’hanno portata, se è in una comunità o affidata a un’altra famiglia. Non abbiamo notizie. Il dolore è immenso".Continua a leggere

Morto il cane di Karina Cascella : “È cresciuto con Mia figlia - vederla soffrire mi spezza il cuore” : Karina Cascella dice addio alla cagnolina entrata a far parte della sua famiglia circa 4 anni fa. Cresciuta insieme alla figlia Ginevra, è scomparsa in circostanze che l’influencer ha preferito non chiarire. “Mia figlia sta soffrendo tantissimo, hanno vissuto in simbiosi” scrive la Cascella, riferendosi alla bambina nata dal legame con Salvatore Angelucci.Continua a leggere

Caso Bibbiano - la testimonianza choc : "Così mi hanno portato via Mia figlia" : Costanza Tosi La testimonianza choc di un padre a cui hanno portato via la figlia fingendosi della protezione animale ?

Mia moglie Mia figlia due bebè film stasera in tv 4 agosto : cast - trama - streaming : Mia moglie, mia figlia, due bebè è il film stasera in tv domenica 4 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Il film fa parte della collana Purchè finisca bene 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mia moglie mia figlia due bebè film stasera in tv: cast La regia è di Eugenio Cappuccio. Il cast è composto da Anna Ferruzzo, Serena Autieri, Neri ...