Meteo | le previsioni di sabato 24 agosto

Previsioni Meteo fino a fine agosto : dove pioverà e dove sarà più caldo? [DETTAGLI e MAPPE] : Stiamo annunciando da giorni una possibili crisi della stagione estiva e in effetti essa è già in atto, con rovesci e temporali che guadagneranno via via gran parte del territorio, anche del Centro Sud, nel corso di questo fine settimana. Parliamo di crisi, e non di temporanea fase instabile, perché le analisi sul medio-lungo periodo, non evidenziano un rafforzamento dell’alta pressione e un ritorno generale alla stabilità, bensì un ...

PREVISIONI Meteo ITALIA/ Temporali e grandine nel weekend da nord a sud : PREVISIONI METEO ITALIA, per il weekend previsti Temporali violenti e rapidi con possibili grandinate, da nord a sud della nostra penisola

Previsioni Meteo : forti temporali oggi - allerta nubifragi su diverse aree [DETTAGLI e MAPPE] : Sul Mediterraneo centro settentrionale è in azione un cavo depressionario in seno al quale agisce una “goccia fresca” alle quote medie. La circolazione è instabile, seppure senza un grosso cambio di massa d’aria e senza grosse variazioni di pressione al suolo. Va detto, però, che gli strati medio-bassi dell’atmosfera, in conseguenza della fase rovente di questi ultimi giorni, sono molto caldi e ciò costituisce energia ...

Previsioni Meteo 23 agosto. Dopo il caldo africano - arrivano i temporali nel weekend : Un'ultima parte della settimana all'insegna dell'instabilità. Già oggi 23 agosto, sono previsti temporali anche forti in particolare nel pomeriggio e nelle zone interne. Calo delle temperature, con gli ultimi picchi di calore tra Puglia, Basilicata e Calabria.Continua a leggere

A Pisa e Provincia avremo tempo parzialmente nuvoloso con possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco, più probabili nella seconda parte del giorno. I Venti risulteranno deboli, localmente ...

Previsioni Meteo - fine del caldo : addio estate?/ Temporali e grandine nel weekend : Previsioni meteo, fine dell'estate a partire dal prossimo weekend? grandine e Temporali al posto del grande caldo, ecco dove.

Previsioni Meteo : crisi più seria tra fine Agosto e inizio Settembre con duro colpo all’estate? [DETTAGLI] : E’ da diversi giorni che i maggiori modelli matematici mondiali propongono delle manovre abbastanza significative in termini di disturbi e anche seri alla stagione estiva. Al di là dei tempi stagionali, tutto sommato non ancora propri da declino dell’estate, un determinato e anche ostinato flusso instabile oceanico, potrebbe mettere davvero in crisi questa stagione estiva che, c’è da dire, ha dato tuttavia parecchio in ...

Previsioni Meteo : oggi temporali più estesi - colpiti anche l’Appennino e le isole maggiori [MAPPE e DETTAGLI] : L’atmosfera inizia a farsi instabile e a più vasta scala sul territorio. Naturalmente c’è una ragione e va rinvenuta in un parziale cedimento del promontorio anticiclonico. Non si tratta di un cedimento importante, la struttura di per sé tiene ancora abbastanza bene, tuttavia alle quote medie dell’atmosfera è riuscita a isolarsi una debole “goccia più fresca”, conseguenza del cavo d’onda più pronunciato ...

Previsioni Meteo 22 agosto : caldo in diminuzione - arrivano le piogge : L’ondata di caldo darà una tregua. L’anticiclone sul Mediterraneo inizierà ad indebolirsi e al suo posto, per alcuni giorni, si insedierà una blanda circolazione ciclonica, associata ad aria più fresca in quota che genererà un aumento dell’instabilità.Continua a leggere

A Pisa e Provincia avremo tempo parzialmente nuvoloso con possibili precipitazioni nell'interno, anche di forma temporalesca. Non si esclude la possibilità di fenomeni, specie al pomeriggio sulla bassa ...

Previsioni Meteo : instabilità in aumento nei prossimi giorni - prima vera crisi dell’estate? [MAPPE e DETTAGLI] : Le regioni centro-meridionali e buona parte anche delle pianure del Nord, stanno soffrendo una lunga fase di siccità e, per di più, con calura persistente. A parte uno squarcio instabile più generalizzato nei giorni prima di Ferragosto, le piogge stanno latitando fortemente su buona parte del Paese. Nell’immagine sotto, è evidenziata l’anomalia pluviometrica elaborata dal NOAA sull’area mediterranea per la prima parte di ...

Previsioni Meteo - Italia divisa in 2 : forti temporali in arrivo - allerta al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Italia, dunque, divisa in due in questa fase estiva: Centro/Sud alle prese con una ennesima ondata di caldo di importanti proporzioni, con valori massimi che si potranno spingere anche per oggi fino a +37°C /+38°C; Nord, sotto il tiro di impulsi instabili meridionali e rischio di forti temporali su alcune aree. Va rilevata, tuttavia, anche sulle regioni centrali, una debole influenza di un flusso un po’ più umido occidentale alle medie ...