Meghan Markle e Kate Middleton | il segreto dei loro baci

Un regalo da oltre 300mila euro : da Harry a Kate Middleton (e non a Meghan Markle) : Chi non ha mai fatto come regalo alla propria fidanzata, moglie, compagna, un anello da oltre 300 mila sterline? Ebbene è proprio questa la cifra che il Principe Harry ha speso. C’è però un problema. Il destinatario di questo presente non è la bellissima Meghan Markle, come in molti hanno pensato e come era logico che fosse, ma un altro componente della famiglia reale. Vale a dire Kate Middleton, l’altrettanto bellissima cognata. È questa la ...

Pink difende Meghan Markle : "È una forma di bullismo pubblico" - : Erika Pomella Meghan Markle continua ad essere al centro di forti critiche a seguito della sua ultima vacanza nel Sud della Francia. In sua difesa è scesa la cantante Pink Meghan Markle e il principe Harry sono al centro di numerose critiche a seguito delle loro vacanze private. Il duca e la duchessa del Sussex hanno infatti passato qualche giorno ad Ibiza, in una villa raggiunta attraverso un jet privato per poter evitare ...

Popolarità in calo per Meghan Markle e il principe Harry. Gradimento ai minimi storici - : Carlo Lanna Le quotazioni di Meghan Markle e del principe Harry sono in caduta libera e la cause sarebbero molto diverse, ma in primis il carattere schivo della Duchessa, non andrebbe a genio agli estimatori della Corona Ci sono guai in vista nel mondo dorato di Meghan Markle e del principe Harry. Secondo quanto è stato riportato da Oggi, la Popolarità dei duchi di Sussex sarebbe in calo. I dati parlano molto chiaro. Dal royal ...

Meghan Markle - vacanze in Sicilia con il principe Harry e il piccolo Archie : I duchi di Sussex, Meghan Markle e il principe Harry, hanno scelto la Sicilia per le loro prime vacanze estive con il loro primogenito Archie Harrison. A rivelarlo è il quotidiano britannico Express, che ha messo sotto la lente di ingrandimento la lunga vacanza dei duchi, che avrebbero "svolazzato' per l'Europa mediterranea a bordo di un jet privato. La vacanza italiana in Sicilia di Meghan ed Harry Terra di limoni gialli come il sole e di mare ...

All'università ora si studia l’outfit di Meghan Markle e Kate Middleton : L'università di Glasgow istituisce un corso per studiare gli outfit della famiglia reale, dai Tudors ai Windsor, senza dimenticare Meghan Markle e Kate Middleton. La famiglia reale inglese, storicamente, è sempre stata molto potente sia in Europa che nel mondo, attenti all’uso della politica, della moda e dello stile. Come se fossero una sorta di influencer ante-litteram. E ora lo stile della famiglia reale di ieri, oggi e domani, ...

Harry e Meghan Markle a Nizza - Elton John li difende dalle accuse : Meghan Markle e Harry sono nell’occhio del ciclone e a difenderli ci pensa Elton John. I duchi di Sussex in questi giorni si sono concessi una vacanza nel Sud della Francia, lontano da occhi indiscreti e in completo relax insieme al piccolo Archie, nato tre mesi fa. Per raggiungere Nizza la coppia reale ha utilizzato un jet privato, una scelta che ha provocato l’ira dei sudditi di sua Maestà e degli ambientalisti. I giornali si sono ...

Meghan Markle e Kate Middleton - il sondaggio : ecco chi è la preferita dai sudditi : Il dualismo, vero o presunto, tra Kate Middleton e Meghan Markle continua ad alimentare il gossip intorno alla famiglia reale britannica. Un recente sondaggio, però, ha permesso di stabilire...

Harry e Meghan Markle a Nizza - Elthon John : «Ho pagato io un jet privato a emissioni zero. La stampa si calmi» : Dopo le polemiche, a chiarire la situazione ci ha pensato Elthon John. Sulla chiacchierata vicenda del viaggio (l'ennesimo) in jet privato del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle a...

Kate Middleton e Meghan Markle - troppa tensione tra le cognate : la Regina sceglie sistemazioni separate al castello di Balmoral : Nemmeno un castello è abbastanza grande per tenere a distanza Kate Middleton e Meghan Markle. O almeno, è quello che insinuano i tabloid inglesi, che soffiano sul fuoco della rivalità tra le mogli dei principi William e Harry: per le tradizionali vacanze estive a Balmoral le due famiglie avrebbero due sistemazioni diverse, una al castello e l’altra in un cottage nel parco. Gli inglesi avevano già sollevato un sopracciglio per le vacanze della ...

Meghan Markle : un divertente riferimento in “Suits” sulla sua nuova vita da Duchessa : Non si sono dimenticati di Rachel Zane The post Meghan Markle: un divertente riferimento in “Suits” sulla sua nuova vita da Duchessa appeared first on News Mtv Italia.

Harry e Meghan Markle nella bufera per il volo sul jet privato a Nizza : “Falsi e ipocriti”: sono stati etichettati così Meghan e Harry dagli ambientalisti furiosi per il loro ennesimo volo su un jet privato. Dopo la vacanza da sogno a Ibiza, costata la bellezza di 100 mila euro, i duchi di Sussex sono partiti per una vacanza a Nizza. Un viaggio breve e top secret, orgaNizzato per consentire alla famiglia di godersi un po’ di relax dopo la nascita del piccolo Archie, arrivato tre mesi fa. Come ...

«Suits 9» e quella battuta su Meghan Markle : «Suits» 7: l'ultima stagione di Meghan Markle e Patrick J. Adams«Suits» 7: l'ultima stagione di Meghan Markle e Patrick J. Adams«Suits» 7: l'ultima stagione di Meghan Markle e Patrick J. Adams«Suits» 7: l'ultima stagione di Meghan Markle e Patrick J. Adams«Suits» 7: l'ultima stagione di Meghan Markle e Patrick J. Adams«Suits» 7: l'ultima stagione di Meghan Markle e Patrick J. AdamsA fine giugno, quando, online, ha fatto capolino il trailer di ...

Meghan Markle ed Harry prendono altro volo per Nizza - sudditi indignati : Per il principe Harry e Meghan Markle è un periodo di forti critiche. All'indomani del viaggio a Ibiza, costato circa 100 mila euro, stando ai calcoli fatti dai media d'Oltremanica. I duchi di Sussex sono partiti il 14 agosto con Archie per Nizza noleggiando un altro aereo della NetJet, nota come la Uber dei milionari.Si tratta del terzo volo di lusso in otto giorni. E dal momento che i reali devono dare una giustificazione al popolo ...

Meghan Markle e il look che fa infuriare la regina : Meghan Markle: la rivoluzione della Monarchia Britannica passa dal make-upMeghan Markle: la rivoluzione della Monarchia Britannica passa dal make-upMeghan Markle: la rivoluzione della Monarchia Britannica passa dal make-upMeghan Markle: la rivoluzione della Monarchia Britannica passa dal make-upMeghan Markle: la rivoluzione della Monarchia Britannica passa dal make-upMeghan Markle: la rivoluzione della Monarchia Britannica passa dal ...