Meeting Rimini : Musumeci a confronto con altri presidenti regione : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - Anche quest’anno il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci sarà ospite al Meeting di Rimini. Il governatore parteciperà oggi alle 11.30, a un dibattito con altri presidenti di regione. A confrontarsi con Musumeci sul tema “Le Regioni e l'autonomia differenzi

Meeting Rimini : Musumeci a confronto con altri presidenti regione : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – Anche quest’anno il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci sarà ospite al Meeting di Rimini. Il governatore parteciperà oggi alle 11.30, a un dibattito con altri presidenti di regione. A confrontarsi con Musumeci sul tema ‘Le Regioni e l’autonomia differenziata” – introdotti da Lorenza Violini, professore di Diritto costituzionale all’università di Milano ...

Diretta video - incontro su Aleppo al Meeting Rimini/ Dialogo Chiesa-Islam in Siria : incontro su Aleppo e sul futuro della Siria al Meeting di Rimini 2019: Diretta video streaming, ospiti Monsignore George Abou Khazen e il Gran Muftì

Meeting Rimini - Banco Alimentare e Cuki insieme contro il food waste : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – Banco Alimentare e Cuki insieme al Meeting di Rimini per l’economia circolare e la sostenibilità ambientale. Obiettivo comune: combattere lo spreco Alimentare, per favorire il recupero del cibo e la sua ridistribuzione alle fasce più deboli del Paese. Così, nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni di attività, la Fondazione Banco Alimentare organizza, la mostra ‘Banco Alimentare: 30 ...

Meeting Rimini : presente e futuro agricoltura passa anche attraverso nuove tecnologie : Roma, 21 ago. (Labitalia) - Il presente e il futuro dell'agricoltura passa anche attraverso le nuov[...]

Diretta video - Boccia e Furlan al Meeting Rimini 2019/ "L'Europa salverà il lavoro?" : 'L'Europa salverà il lavoro', Diretta streaming video incontro Meeting Rimini 2019 col Presidente Confindustria Boccia e la leader Cisl Annamaria Furlan

L’Inter presente al Meeting Rimini contro il razzismo [FOTO] : L’Inter si prepara all’esordio in campionato ma il club pensa anche ad aspetti extra-calcistici. Importante presenza di FC Internazionale Milano alla 40esima edizione del Meeting Rimini – Meeting per l’amicizia tra i popoli. Il Chief Marketing Officer di Inter Luca Danovaro è intervenuto nel corso dell’incontro “BUU al razzismo. Quando lo sport vince il razzismo”. Una preziosa occasione di dialogo ...

Meeting Rimini : Blangiardo - ‘in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Dal 2015 la popolazione Italiana è diminuita di 400 mila unità, compensata solo da un incremento di stranieri. L’indice di natalità è il più basso di sempre. Nel 2018 i nati sono stati 440 mila, con un altro segnale in negativo. Nei primi tre mesi del 2019 i nati sono scesi ancora del 2% rispetto ai primi tre mesi del 2018”. Così il presidente dell’Istat e professore ordinario di ...

Meeting Rimini : Blangiardo - ‘in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%’ (2) : (AdnKronos) – Lukianoff, autore di numerosi libri e saggi sulla situazione sociale, i diritti civili e, in particolare, sulla condizione dei giovani all’interno dei campus americani, si è occupato del fenomeno della polarizzazione politica e della tendenza in atto fra i giovani universitari di isolarsi, di chiudersi in gruppi ristretti, in una ‘bolla’ personale.“Paura diffusa, stress, cambiamenti repentini di ...

Meeting Rimini : Blangiardo - ‘in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%’ (3) : (AdnKronos) – Per Lukianoff una prima spiegazione sarebbe questa: “Questi giovani appartengono alle generazioni dei social media e delle tecnologie diffuse e invasive, a loro completa disposizione a partire da quegli anni”. Lukianoff ha concluso dicendo che il fenomeno, di cui si è parlato nel convegno, è sotto esame e costantemente monitorato.Sulla situazione demografica e sociale del nostro paese è intervenuto quindi il ...

Meeting Rimini : Blangiardo - ‘in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%’ (3) : (AdnKronos) – Per Lukianoff una prima spiegazione sarebbe questa: “Questi giovani appartengono alle generazioni dei social media e delle tecnologie diffuse e invasive, a loro completa disposizione a partire da quegli anni”. Lukianoff ha concluso dicendo che il fenomeno, di cui si è parlato nel convegno, è sotto esame e costantemente monitorato.Sulla situazione demografica e sociale del nostro paese è intervenuto quindi il ...

Meeting Rimini : Blangiardo - ‘in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%’ (2) : (AdnKronos) – Lukianoff, autore di numerosi libri e saggi sulla situazione sociale, i diritti civili e, in particolare, sulla condizione dei giovani all’interno dei campus americani, si è occupato del fenomeno della polarizzazione politica e della tendenza in atto fra i giovani universitari di isolarsi, di chiudersi in gruppi ristretti, in una ‘bolla’ personale.“Paura diffusa, stress, cambiamenti repentini di ...

Meeting Rimini : Blangiardo - ‘in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Dal 2015 la popolazione Italiana è diminuita di 400 mila unità, compensata solo da un incremento di stranieri. L’indice di natalità è il più basso di sempre. Nel 2018 i nati sono stati 440 mila, con un altro segnale in negativo. Nei primi tre mesi del 2019 i nati sono scesi ancora del 2% rispetto ai primi tre mesi del 2018”. Così il presidente dell’Istat e professore ordinario di ...

Dialogo Islam-Occidente - video incontro Meeting Rimini/ Al-Issa "musulmani vs jihad" : video integrale dell'incontro 'Conoscersi per capirsi, capirsi per convivere" sul rapporto e Dialogo tra Occidente e Islam. Al-Issa 'musulmani contro jihad'