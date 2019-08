Maria De Filippi | che fisico a 57 anni! Bikini al top e risate in barca con ‘lei’

Uomini e Donne : dopo le polemiche - Maria De Filippi e Raffaella Mennoia passano le vacanze insieme : La bufera mediatica che ha colpito Uomini e Donne non ha scalfito l'amicizia tra la De Filippi e la sua storica autrice.

Maurizio Costanzo parla del rapporto con Maria De Filippi : 'Non potrei vivere senza' : Sul web è trapelato il contenuto di un'intervista rilasciata da Maurizio Costanzo al settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini; il famoso giornalista e conduttore Mediaset ha parlato molto a lungo del suo rapporto con la moglie Maria De Filippi ed ha rivelato particolari molto interessanti. Ancora una volta, dalle sue parole è emerso il profondo amore nutrito per la sua compagna di vita. Un legame che va avanti dal 1995, anno nel quale ...

Maria De Filippi - Costanzo parla del rapporto con la fidanzata del figlio : Che rapporto hanno Maria De Filippi e Maurizio Costanzo con la nuora, la fidanzata del figlio Gabriele Maurizio Costanzo ha un ottimo rapporto con Gabriele, il figlio adottato con Maria De Filippi. Il giovane ha 27 anni e lavora nella casa di produzione della madre – la Fascino – e nonostante sia ormai grande e […] L'articolo Maria De Filippi, Costanzo parla del rapporto con la fidanzata del figlio proviene da Gossip e Tv.

Sara Affi Fella si candida al GFvip 4 e desidera chiedere scusa a Maria de Filippi : L'anno di Sara Affi Fella è stato piuttosto travagliato, dopo il caos che l'ha coinvolta per aver raggirato la redazione e il meccanismo di Uomini e Donne quando, durante il periodo da tronista, la ragazza frequentava ancora il suo ex fidanzato Nicola Panico (i due si erano lasciati durante Temptation Island 2017) all'oscuro di Luigi Mastroianni che 'scelse' al termine della sua avventura nel programma di Canale 5.Attacchi, critiche e insulti ...

Amici Vip - colpo scena a Mediaset : Maria De Filippi condurrà la prima puntata. Michelle Hunziker può attendere : C'è fibrillazione per l'esordio del nuovo format Amici Vip, variante del seguitissimo talent Amici di Maria De Filippi. Il nuovo programma, che conta 6 puntate, andrà in onda il prossimo 23 Settembre su Canale5 e come già annunciato, sarà condotto dalla bella Michelle Hunziker. Ma, secondo le ultime

Wanda Nara “rimbalzata” da Maria De Filippi : voleva condurre Amici Vip ma… : Mentre continua la telenovela sul futuro calcistico di Mauro Icardi, la moglie e agente Wanda Nara pensa al suo futuro televisivo. Non in Argentina ma in Italia, nelle scorse settimane si sarebbe presentata al cospetto di Maria De Filippi e del suo gruppo di lavoro per sostenere un provino per Amici Vip. Lo storico talent show di Canale 5 per la prima volta avrà una edizione dedicata ai volti noti e la bella modella, secondo il settimanale Chi, ...

Maria De Filippi ha fatta fuori. La vip si candida - ma la regina di Mediaset la ‘distrugge’ : Annalisa, Irama e Joe Bastianich sono alcuni dei nomi dei primi concorrenti di Amici Vip, la versione riservata ai personaggi famosi del talent ideato e condotto da di Maria De Filippi. A svelare i primi noi è stato il sito Davidemaggio.it che nelle ultime ore ha pubblicato una serie di anticipazioni sul programma in partenza a settembre. Tra i personaggi noti pronti a contendersi il titolo ci saranno almeno quattro ex cantanti usciti da Amici: ...

Amici Vip : Maria De Filippi potrebbe condurre prima puntata - Wanda Nara respinta (RUMORS) : Numerosi telespettatori attendono con ansia il nuovo talent show, Amici Vip. Fino ad ora si sapeva che la conduzione del programma era stata affidata alla showgirl svizzera Michelle Hunziker. Tuttavia, qualche ora fa è giunta notizia da Tv Blog che potrebbe essere Maria De Filippi ad avviare la trasmissione. Infatti, secondo un'indiscrezione, la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te dovrebbe presentare solamente la prima ...

Maurizio Costanzo relax d'agosto con la De Filippi : “Non potrei vivere senza Maria…” : “Ho sempre lavorato anche in vacanza, ma ora grazie a mia moglie ho capito che ad agosto ci si può anche riposare”, lo racconta al settimanale “Chi” Maurizio Costanzo, mentre trascorre gli ultimi giorni di vacanza con Maria De Filippi ad Ansedonia: “La frase ‘non potrei vivere senza di lei’ oggi per me ha un senso…”, dice il conduttore. Nel loro buen retiro toscano il giornalista, che ...