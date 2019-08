Maneater | torniamo a vestire i panni di uno squalo nel nuovo video gameplay

(Di venerdì 23 agosto 2019) IGN ha condiviso unche mostra 11 minuti didalla demo Gamescom 2019 di. In, i giocatori assumeranno il ruolo di unogigante e terrorizzeranno i corsi d'acqua costieri. Questo ultimovi fornirà un'idea di cosa potete aspettarvi dal titolo.è descritto come un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo ambientato nelle spietate acque della Costa del Golfo dove i giocatori combatteranno per sopravvivere nelle profondità. Dato che sarete unogigante, i vostri unici strumenti saranno il vostro ingegno, le vostre mascelle e una straordinaria capacità di evolvervi mentre vi nutrite.Leggi altro...

Dalla Rete Google News

Eurogamer.it

Tanti annunci succulenti per Little Nightmares, a partire dalla disponibilità della seconda parte di Secrets of the Maw: The Hideaway.