Maltempo Veneto | 63 nuovi interventi per oltre 12 milioni di euro 

Maltempo Veneto : a settembre nel feltrino esercitazione della Protezione Civile : Nel periodo compreso tra il 5 ed il 15 settembre si svolgerà nei Comuni dell’Unione Montana Feltrina una prova di soccorso post Vaia, coordinata dalla Protezione Civile regionale. “È un’attività che costituisce la prosecuzione degli interventi realizzati tra giugno e luglio nelle aree colpite dal Maltempo autunnale – spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – in quelle occasioni ...

Maltempo Veneto : le forti piogge causano uno smottamento nella Pedemontana Veneta : Sono svariati i danni in Veneto in seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha colpito la provincia di Treviso nella tarda serata di Ferragosto e nelle prime ore di venerdì 16 agosto. La Superstrada Pedemontana Veneta mostra evidenti segni di smottamento che ha provocato a parte dello scolo e alle condutture dell’acqua. Un danno che dovrà essere sistemato in aggiunta ai lavori già programmati in quel tratto di superstrada. Su Facebook ...

Maltempo Veneto : forti temporali nel Bellunese - danni e disagi : Un forte temporale si è abbattuto nel Bellunese nella notte, con conseguenti disagi: le strade sono state invase da detriti, allagati numerosi garage, terreni e scantinati. “Ormai ci troviamo sempre più di fronte a eventi meteo eccezionali per portata e densità, situazioni un tempo straordinarie che stanno purtroppo diventando ordinarie,” ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Biagio Giannone. L'articolo Maltempo Veneto: ...

Maltempo sferza Piemonte - Lombardia - Veneto e Friuli : Il Maltempo sferza su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Allerta della Protezione Civile per temporali

Maltempo Veneto : ambulanza bloccata da un albero caduto - due feriti : Il Maltempo che sta sferzando in Nord Italia desta preoccupazione in Veneto, dove un albero caduto sulla carreggiata ha bloccato nel pomeriggio un’ambulanza del 118. E’ accaduto in provincia di Verona, lungo la strada statale 434 Transpolesana. L’inconveniente si è verificato intorno alle ore 17:00 a Ronchi, frazione di Cologna Veneta (Verona). L’ambulanza aveva un paziente a bordo e si stava recando a Minerbe. Sempre nel ...

Maltempo : Protezione Civile al lavoro in tutto il Veneto : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) - Uomini della Protezione Civile regionale e volontari impegnati in tutto il Veneto per far fronte alle conseguenze delle forti precipitazioni registrate in alcune zone della nostra Regione in particolare questa mattina. “Si registrano ancora problemi a Piovene Rocchette

Maltempo - forti piogge nel Nord Italia : scoperchiato un edificio nella Bergamasca - interventi di soccorso in Veneto : Come preannunciato, il Maltempo sta interessando le regioni settentrionali: un violento nubifragio si è verificato attorno alle 14,30 di oggi su Bergamo e provincia: raffiche fortissime di vento, grandine e acqua hanno causato disagi e danni. Il vento ha fatto volare via un tetto di un’edificio a Ranica: la parte di copertura è poi ricaduta dall’altra parte della strada, fortunatamente senza fortunatamente colpire nessuno. Sono ...

Maltempo Veneto oggi : tromba d’aria - pioggia e grandine. Ecco i danni : Maltempo Veneto oggi: tromba d’aria, pioggia e grandine. Ecco i danni Ondata di Maltempo in Veneto questa mattina, venerdì 2 agosto 2019: grandinate, acquazzoni e fortissimo vento nel trevigiano, con una tromba d’aria segnalata a Zenson. Si contano già i primi danni, soprattutto nei campi agricoli, ma fortunatamente al momento non si segnalano feriti. Già dalle 7.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono stati chiamati in più zone per ...

Maltempo : Veneto - stato di preallarme per precipitazioni su Piave e Alto Brenta : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – Il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso poco fa un bollettino di aggiornamento nel quale, in conseguenza delle precipitazioni occorse nella mattinata odierna, viene decretata la fase di preallarme fino alle ore 20 di oggi sulle zone Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Sul resto della regione si conferma lo stato di attenzione già decretato ieri. Le previsioni ...

Maltempo Veneto : perturbazione attraversa Trevigiano e Veneziano - 80 interventi dei vigili del fuoco : Dalla notte sono stati più di 80 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per alberi abbattuti e danni d’acqua in Veneto: le province più colpite Treviso, Venezia e Vicenza, spiegano i pompieri su Twitter. L’ondata di Maltempo ha colpito l’area di San Biagio di Callalta e la zona rivierasca del Piave che si estende fino ai confini con il Veneziano, interessato nella zona di Noventa con raffiche di vento e forti ...

Maltempo : Anci Veneto - vicini a sindaci Comuni colpiti : Venezia, 2 ago. (AdnKronos) – ‘Non solo nelle ultime ore, ma negli ultimi giorni il Maltempo ha colpito diversi Comuni del Veneto, in particolare nelle zone di Vicenza, Venezia e Treviso provocando danni e situazioni di disagio. Anci Veneto vuole manifestare la propria vicinanza ai sindaci dei territori colpiti e che in molti casi purtroppo hanno subito danni importanti”. Così la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa ...