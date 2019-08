Maltempo | Coldiretti | riconoscere stato di emergenza in regione

Maltempo - Coldiretti : “In Lombardia serve uno stato di emergenza” : Riconoscere lo stato di emergenza in Lombardia a fronte dei molteplici episodi di Maltempo che nei campi hanno provocato milioni di euro di danni sul territorio regionale, mettendo in ginocchio coltivazioni, aziende agricole, strade, con danni anche a case, capannoni e attrezzature agricole. E’ la richiesta avanzata durante il summit organizzato da Coldiretti a Brescia con Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti nazionale e Coldiretti ...

Maltempo : Coldiretti - da maggio in Lombardia oltre 40 mln danni : Milano, 13 ago. (AdnKronos) - In poco più di tre mesi i fenomeni meteorologici violenti hanno provato all'agricoltura della Lombardia danni per oltre 40 milioni di euro tra perdite di produzione e anni alle strutture. E' la stima di Coldiretti Lombardia dopo il Maltempo che ieri sera ha colpito dive

Maltempo : Coldiretti - in Lombardia danni per milioni di euro : Milano, 8 ago. (AdnKronos) - L'ultima ondata di Maltempo in Lombardia ha provocato danni per milioni di euro ai campi e alle colture. E' la stima di Coldiretti Lombardia dopo le forti piogge e grandinate che hanno colpito Cremona, Bergamo, Brescia e Lecco. Nel Cremasco, si spiega da Coldiretti Lomba

Maltempo Abruzzo - Coldiretti : ortaggi distrutti dalle piogge nel Fucino : Nel Fucino abruzzese le ultime piogge hanno messo a rischio il raccolto di ortaggi di un’intero anno: lo ha reso noto Coldiretti L’Aquila. Almeno il 20% della produzione di patate, carote e finocchi è stata compromessa, secondo l’organizzazione di categoria, e gli agricoltori. “Nel Fucino il violento nubifragio, con oltre 100 millimetri di pioggia caduta, ha compromesso parte del raccolto“, spiega Angelo Giommo, ...

Maltempo e caldo - Coldiretti : nei campi arrivano gli anticipi dei finanziamenti europei : “Nelle campagne duramente colpite dall’andamento climatico anomalo con Maltempo e caldo arrivano gli anticipi dei finanziamenti europei alle aziende pari al 50% degli interventi di politica agricola comune (Pac)“: lo ha reso noto Coldiretti nel sottolineare che sono versati e quasi 280 milioni di euro tra l’Agea e gli altri Organismi pagatori regionali attraverso i quali opera l’Ue, e sono in arrivo altri 60 milioni ...

Maltempo - Coldiretti : colpito il cuore della Marca trevigiana : Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola causando milioni di euro di danni. cuore della calamità la Marca trevigiana: mezz’ora interminabile di grandine – dicono ...

Maltempo : Coldiretti - colpito il cuore della Marca trevigiana : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) - Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che h

Maltempo - Coldiretti : colpito il cuore della Marca trevigiana : Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola causando milioni di euro di danni. cuore della calamità la Marca trevigiana: mezz’ora interminabile di grandine – dicono ...

Maltempo : Coldiretti - colpito il cuore della Marca trevigiana : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) – Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola causando milioni di euro di danni. cuore della calamita’ la Marca ...

Maltempo : Coldiretti Padova - danni per 1 - 5 mln di euro - 450 ettari di coltivazioni danneggiate (2) : (AdnKronos) - A fornire i primi numeri è Ettore Menozzi Piacentini, presidente del Condifesa Padova, il consorzio che si occupa dell’assicurazione dei prodotti agricoli: "Finora ci sono arrivate segnalazioni da circa 200 aziende in quell’area. Risultano colpiti dalla grandine circa 250 ettari di vig

Maltempo : Coldiretti Padova - danni per 1 - 5 mln di euro - 450 ettari di coltivazioni danneggiate : Padova, 2 ago. (AdnKronos) - danni per almeno un milione e mezzo di euro a circa 450 ettari vigneti, frutteti, ortaggi, mais e soia: è il primo, provvisorio bilancio della violenta perturbazione che mercoledì scorso ha sferzato l’area termale tra Abano e Montegrotto fino a Due Carrare, Maserà e Cart

Maltempo - Coldiretti Padova : danni per 1 - 5 milioni - 450 ettari di coltivazioni danneggiate : danni per almeno un milione e mezzo di euro a circa 450 ettari vigneti, frutteti, ortaggi, mais e soia: è il primo, provvisorio bilancio della violenta perturbazione che mercoledì scorso ha sferzato l’area termale tra Abano e Montegrotto fino a Due Carrare, Maserà e Cartura. Coldiretti Padova e Condifesa Padova, il consorzio che si occupa delle assicurazioni dei prodotti agricoli, stanno raccogliendo decine e decine di segnalazioni dagli ...

Maltempo Lombardia - Coldiretti : nuovi danni nelle campagne : Serre scoperchiate a Bergamo e ortaggi distrutti nel Lecchese sono i primi effetti nelle campagne della nuova perturbazione che sta attraversando la Lombardia: lo rende noto Coldiretti regionale in base alle segnalazioni. “Questa mattina prima dell’alba – spiega la Coldiretti Lombardia – un temporale con vento molto forte accompagnato da pioggia abbondante e grandine ha colpito Bergamo e hinterland“. Nel Lecchese si ...

Maltempo in Toscana - Coldiretti : in Valdelsa vigneti rasi al suolo : Dopo il Maltempo in Valdelsa inizia la conta dei danni: le forti piogge dello scorso fine settimana hanno danneggiato sia il raccolto, che le strutture, con vigneti letteralmente rasi al suolo dal passaggio dell’acqua, spiega in una nota Coldiretti Firenze. “La stima dei danni è al momento impossibile, visto che ci sono vigneti ancora allagati“, precisa Coldiretti Firenze, che con i suoi tecnici sta supportando le aziende per i ...