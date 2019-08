Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Avevano messo i loro soldi in mano a imprenditori insospettabili per costruire “cartiere” dove far transitare i soldi di droga, usura ed estorsioni lavandoli nel mosto di vino. Qualcuno si era appassionato alla stampa di banconote fasulle, fatte così bene che i Casalesi avevano pensato a loro per utilizzare quelle centinaia di fogli di carta filigranata sottratta dalla cartiera Milani, l’unico posto in Italia dove si ‘producono’ le banconote da 20 euro. Poco più del doppio, invece, chiedevano gli uomini di uno dei boss diper poter “proteggere” i camion dei trasportatori di pomodori in attesa di scaricare il loro carico nella più grande azienda di lavorazione d’Italia, alle porte del capoluogo, dove la città incontra la campagna. Ed è proprio tra le distese di grano e dell’oro rosso della Capitanata, si sospetta che ora ...

fattoquotidiano : Mafia Foggia, gli affari “puliti”: le ombre sul gasolio agricolo di contrabbando. E le indagini sul mosto e le banc… - yukina707 : RT @fattoquotidiano: Mafia Foggia, gli affari “puliti”: le ombre sul gasolio agricolo di contrabbando. E le indagini sul mosto e le bancono… - vihysaz2zw : Il #contante dal mio punto di vista resta un problema!! Il suo utilizzo va ridotto al minimo e sostituito con i pag… -