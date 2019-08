M5S a Pd: garanzie taglio parlamentari

Al termine dell'incontro tra Pd e M5S, per trovare una soluzione alla crisi di governo, anche fonti del Movimento registrano "un clima costruttivo". "Il M5S ha posto sul tavolo ildei 345, per noi è un punto fondamentale e propedeutico". "Da questo dipende il dialogo sul resto. Abbiamo chiestoin merito", dice il capogruppo D'Uva, presente all'incontro con il collega Patuanelli, "Non abbiamo tavoli con altre forze politiche",precisa. Anche Patuanelli dice "Non ci sono ostacoli insormontabili".(Di venerdì 23 agosto 2019)