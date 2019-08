Look romantico | fiocchi e veli per la prossima stagione

Fonte : dilei

(Di venerdì 23 agosto 2019) Chi mi conosce lo sa: io sono una romantica! Riprendere, anche solo con un tocco, un dettaglio, undi altri tempi, ha sempre un effetto delizioso e rende unico tutto un outfit. Vediamo insieme qualche spunto da considerare per la(posto che, se volete, temperature permettendo, potete già cominciare ad utilizzare qualcuno di questi capi!).per l’autunno inverno: colli a fiocco La blusa con il collo a fiocco è uno dei capi romantici per eccellenza. Se poi la indossate in voile e di colore chiaro, avete centrato l’obiettivo. Ovviamente, in questo caso, occhio alla biancheria: il mio suggerimento, soprattutto se i colori sono chiari, è quello di metterla color nude, in modo che non si veda. Discorso diverso invece in caso la blusa sia nera: in questo caso, potete optare per un reggiseno nero. Blumarine – Milan Fashion Week – ...

