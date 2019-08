LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA | prove libere 2 Marquez detta il passo

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Dovizioso esce dai box con hard-media, Valentino Rossi rimane sempre insieme al compagno di marca Vinales. 15.32 Bravo Petrucci che risale in sesta posizione a 0.948 dasubito dietro a Vinales. 15.31 Petrucci utilizza hard-media per provare a risalire dall’undicesima posizione: al momento sarebber fuori dal Q2 come Valentino Rossi. 15.30 Riprendono la via del circuito anche Vinales con la coppia di medie, Crutchlow e Quartararo che per il momento stanno ben figurando. 15.29rientra in pista con hard-soft. Sta cecrcando anche di capire la tenuta delle gomme. 15.27 Sono tutti fermi ai box dopo i primi 17 minuti di FP2. 15.25 Si ferma anhce Valentino Rossi, al momento undicesimo a 1.351 dae sei centesimi avanti a Vinales. 15.24 Andrea Dovizioso rientra ai box ed è nono a 1.322, 13 millesimi meglio di ...

SkySportMotoGP : ??@lorenzo99 torna in pista LIVE le FP1 del #BritishGP ???? #SkyMotori #MotoGP - zazoomnews : LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA: prove libere 2. Battaglia totale tra Marquez Dovizioso e Valentino Ro… - zazoomnews : LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA: prove libere 2 Quartararo per la conferma Dovizioso e Valentino Rossi… -