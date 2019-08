LIVE Italia-Portogallo 3-0 volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | tutto facile per le

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DELLE AZZURRE 18.43: Appuntamento a domenica per il secondo incontro delle azzurre contro l’Ucraina. Grazie per averci seguito e buona serata 18.42: Non c’è stata partita tra. Le azzurre hanno dominato lasciando le briciole alle rivali.superiore in tutti i fondamentali. Non poteva finire diversamente 25-13 La chiude Egonu con una parallela da zona 2! L’vince 3-0 il primo incontro! 24-13 Vincente il diagonale di Sorokaite da zona 4 23-13 Primo tempo di Folie 22-13 Fallo di seconda linea di Egonu 22-12 Out la fast di A. Rodrigues 21-12 Out il servizio di Gomes 20-12 Vincente l’attacco da zona 4 di Gomes 20-11 Aceeeeeeeeeeee Syllaaaaaaaaaaaa 19-11 Aceeeeeeeeee Syllaaaaaaaaaa 18-11 Sull’asta l’attacco di Gomes 17-11 Diagonale di Sylla da zona ...

